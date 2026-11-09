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Перерыв в поставках нефти на НПЗ в Сербии пока не влияет на переработку
Перерыв в поставках нефти на НПЗ в Сербии пока не влияет на переработку - 09.11.2026, ПРАЙМ
Перерыв в поставках нефти на НПЗ в Сербии пока не влияет на переработку
Перерыв в поставках сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) из-за аварии на Адриатическом | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T18:11+0300
2026-11-09T18:11+0300
2026-11-09T18:11+0300
нефть
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БЕЛГРАД, 9 ноя – ПРАЙМ. Перерыв в поставках сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии пока не влияет на объемы переработки, сообщила компания. NIS 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. С 6 ноября, когда произошла авария на нефтепроводе JANAF, сырая нефть не поступает на НПЗ Панчево. "Нынешние обстоятельства пока не вызвали снижения объемов переработки сырой нефти на НПЗ Панчево, которая проходит c плановой динамикой", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что компания располагает достаточными резервами нефти и нефтепродуктов для снабжения рынка. Хорватская компания-оператор нефтепровода сообщила в понедельник, что 6 ноября во время ремонта нефтепровода он получил повреждение на участке Сисак-Славонски-Брод, причем разлилось некоторое количество сырой нефти, угрозы для окружающей среды нет, территория у поврежденного участка нефтепровода очищается. "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS (56,15%) и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы были направлены OFAC. Срок завершения переговоров неоднократно продлевался, теперь он установлен на 30 ноября.
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нефть, хорватия, nis, нпз, газпром
Нефть, ХОРВАТИЯ, NIS, НПЗ, Газпром
Перерыв в поставках нефти на НПЗ в Сербии пока не влияет на переработку
Перерыв в поставках нефти на НПЗ в Сербии пока не влияет на объемы переработки
БЕЛГРАД, 9 ноя – ПРАЙМ. Перерыв в поставках сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии пока не влияет на объемы переработки, сообщила компания.
NIS 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. С 6 ноября, когда произошла авария на нефтепроводе JANAF, сырая нефть не поступает на НПЗ Панчево.
"Нынешние обстоятельства пока не вызвали снижения объемов переработки сырой нефти на НПЗ Панчево, которая проходит c плановой динамикой", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что компания располагает достаточными резервами нефти и нефтепродуктов для снабжения рынка.
Хорватская компания-оператор нефтепровода сообщила в понедельник, что 6 ноября во время ремонта нефтепровода он получил повреждение на участке Сисак-Славонски-Брод, причем разлилось некоторое количество сырой нефти, угрозы для окружающей среды нет, территория у поврежденного участка нефтепровода очищается.
"Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS (56,15%) и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы были направлены OFAC. Срок завершения переговоров неоднократно продлевался, теперь он установлен на 30 ноября.