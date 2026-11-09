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Два онкопрепарата станут доступны россиянам по ОМС

Два онкопрепарата станут доступны россиянам по ОМС - 09.11.2026, ПРАЙМ

Два онкопрепарата станут доступны россиянам по ОМС

Два онкопрепарата от меланомы кожи и опухолей ЖКТ станут доступны россиянам по ОМС в 2027 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:03+0300

2026-11-09T12:03+0300

2026-11-09T12:03+0300

здоровье

россия

общество

татьяна голикова

ниц "курчатовский институт"

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Два онкопрепарата от меланомы кожи и опухолей ЖКТ станут доступны россиянам по ОМС в 2027 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "В следующем году еще два индивидуализированных препарата станут доступны для наших граждан в рамках системы обязательного медицинского страхования. Это для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта, которые обучают иммунитет распознавать опухолевые клетки", - сказала Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ "Курчатовский институт".

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здоровье, россия, общество , татьяна голикова, ниц "курчатовский институт"