https://1prime.ru/20261109/oms-875022797.html
Два онкопрепарата станут доступны россиянам по ОМС
Два онкопрепарата станут доступны россиянам по ОМС - 09.11.2026, ПРАЙМ
Два онкопрепарата станут доступны россиянам по ОМС
Два онкопрепарата от меланомы кожи и опухолей ЖКТ станут доступны россиянам по ОМС в 2027 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:03+0300
2026-11-09T12:03+0300
2026-11-09T12:03+0300
здоровье
россия
общество
татьяна голикова
ниц "курчатовский институт"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875022797.jpg?1794215016
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Два онкопрепарата от меланомы кожи и опухолей ЖКТ станут доступны россиянам по ОМС в 2027 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "В следующем году еще два индивидуализированных препарата станут доступны для наших граждан в рамках системы обязательного медицинского страхования. Это для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта, которые обучают иммунитет распознавать опухолевые клетки", - сказала Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ "Курчатовский институт".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, россия, общество , татьяна голикова, ниц "курчатовский институт"
Здоровье, РОССИЯ, Общество , Татьяна Голикова, НИЦ "Курчатовский институт"
Два онкопрепарата станут доступны россиянам по ОМС
Голикова: два онкопрепарата станут доступны россиянам по ОМС в 2027 году