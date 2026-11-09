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Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers
Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers - 09.11.2026, ПРАЙМ
Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers
Правительство Ботсваны увеличит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers в два раза - до 30%, сообщил президент африканской страны Дума Боко (Duma Boko) | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:19+0300
2026-11-09T19:19+0300
2026-11-09T19:57+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство Ботсваны увеличит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers в два раза - до 30%, сообщил президент африканской страны Дума Боко (Duma Boko) во время выступления в парламенте. "Доля Ботсваны в De Beers удвоится с нынешних 15%. Ботсвана станет крупнейшим единичным акционером De Beers", - приводит агентство Рейтер заявление президента. Дума Боко в понедельник поддержал предложение компании Global Diamond Consortium во главе с бывшим гендиректором De Beers Гаретом Пенни о приобретении 85% доли, выставленной на продажу компанией Anglo American. Президент также отметил, что правительство Бостваны считает Global Diamond Consortium наиболее предпочтительным претендентом для приобретения доли Anglo American в De Beers. Anglo American объявила о намерении продать De Beers, в которой владеет долей в 85%, еще в мае 2024 года в рамках крупных структурных изменений. Остальные 15% принадлежат правительству Ботсваны. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
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бизнес, промышленность, ботсвана, юар, de beers
Бизнес, Промышленность, Ботсвана, ЮАР, De Beers
Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers
Правительство Ботсваны увеличит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers в два раза
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство Ботсваны увеличит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers в два раза - до 30%, сообщил президент африканской страны Дума Боко (Duma Boko) во время выступления в парламенте.
"Доля Ботсваны в De Beers удвоится с нынешних 15%. Ботсвана станет крупнейшим единичным акционером De Beers", - приводит агентство Рейтер заявление президента.
Дума Боко в понедельник поддержал предложение компании Global Diamond Consortium во главе с бывшим гендиректором De Beers Гаретом Пенни о приобретении 85% доли, выставленной на продажу компанией Anglo American.
Президент также отметил, что правительство Бостваны считает Global Diamond Consortium наиболее предпочтительным претендентом для приобретения доли Anglo American в De Beers.
Anglo American объявила о намерении продать De Beers, в которой владеет долей в 85%, еще в мае 2024 года в рамках крупных структурных изменений. Остальные 15% принадлежат правительству Ботсваны.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.