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Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers

Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers - 09.11.2026, ПРАЙМ

Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers

Правительство Ботсваны увеличит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers в два раза - до 30%, сообщил президент африканской страны Дума Боко (⁠Duma ⁠Boko) | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T19:19+0300

2026-11-09T19:19+0300

2026-11-09T19:57+0300

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промышленность

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юар

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство Ботсваны увеличит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers в два раза - до 30%, сообщил президент африканской страны Дума Боко (⁠Duma ⁠Boko) во время выступления в парламенте. "Доля Ботсваны в De Beers удвоится с нынешних 15%. Ботсвана станет крупнейшим единичным акционером De Beers", - приводит агентство Рейтер заявление президента. Дума Боко в понедельник поддержал предложение компании Global Diamond Consortium во главе с бывшим гендиректором De Beers Гаретом Пенни о приобретении 85% доли, выставленной на продажу компанией Anglo American. Президент также отметил, что правительство Бостваны считает Global Diamond Consortium наиболее предпочтительным претендентом для приобретения доли Anglo American в De Beers. Anglo American объявила о намерении продать De Beers, в которой владеет долей в 85%, еще в мае 2024 года в рамках крупных структурных изменений. Остальные 15% принадлежат правительству Ботсваны. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.

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бизнес, промышленность, ботсвана, юар, de beers