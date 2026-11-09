Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/pravitelstvo-875042292.html
Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers
Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers - 09.11.2026, ПРАЙМ
Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers
Правительство Ботсваны увеличит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers в два раза - до 30%, сообщил президент африканской страны Дума Боко (⁠Duma ⁠Boko) | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:19+0300
2026-11-09T19:57+0300
бизнес
промышленность
ботсвана
юар
de beers
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875042292.jpg?1794243469
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство Ботсваны увеличит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers в два раза - до 30%, сообщил президент африканской страны Дума Боко (⁠Duma ⁠Boko) во время выступления в парламенте. "Доля Ботсваны в De Beers удвоится с нынешних 15%. Ботсвана станет крупнейшим единичным акционером De Beers", - приводит агентство Рейтер заявление президента. Дума Боко в понедельник поддержал предложение компании Global Diamond Consortium во главе с бывшим гендиректором De Beers Гаретом Пенни о приобретении 85% доли, выставленной на продажу компанией Anglo American. Президент также отметил, что правительство Бостваны считает Global Diamond Consortium наиболее предпочтительным претендентом для приобретения доли Anglo American в De Beers. Anglo American объявила о намерении продать De Beers, в которой владеет долей в 85%, еще в мае 2024 года в рамках крупных структурных изменений. Остальные 15% принадлежат правительству Ботсваны. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
ботсвана
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, ботсвана, юар, de beers
Бизнес, Промышленность, Ботсвана, ЮАР, De Beers
19:19 09.11.2026 (обновлено: 19:57 09.11.2026)
 
Правительство Ботсваны увеличит долю в алмазодобывающей компании De Beers

Правительство Ботсваны увеличит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers в два раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство Ботсваны увеличит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers в два раза - до 30%, сообщил президент африканской страны Дума Боко (⁠Duma ⁠Boko) во время выступления в парламенте.
"Доля Ботсваны в De Beers удвоится с нынешних 15%. Ботсвана станет крупнейшим единичным акционером De Beers", - приводит агентство Рейтер заявление президента.
Дума Боко в понедельник поддержал предложение компании Global Diamond Consortium во главе с бывшим гендиректором De Beers Гаретом Пенни о приобретении 85% доли, выставленной на продажу компанией Anglo American.
Президент также отметил, что правительство Бостваны считает Global Diamond Consortium наиболее предпочтительным претендентом для приобретения доли Anglo American в De Beers.
Anglo American объявила о намерении продать De Beers, в которой владеет долей в 85%, еще в мае 2024 года в рамках крупных структурных изменений. Остальные 15% принадлежат правительству Ботсваны.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
 
БизнесПромышленностьБотсванаЮАРDe Beers
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала