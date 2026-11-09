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Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3%
Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3%
Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit в январе-сентябре 2026 года выросла на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:09+0300
2026-11-09T10:09+0300
2026-11-09T10:09+0300
финансы
unicredit
юникредит банк
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit в январе-сентябре 2026 года выросла на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,384 миллиарда евро, следует из отчетности группы.
Операционная прибыль за отчетный период увеличилась на 12,5% - до 13,44 миллиарда евро, выручка выросла на 7,5% - до 20,296 миллиарда.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Unicredit выросла на 23,9% в годовом выражении и составила 3,261 миллиарда евро. Операционная прибыль возросла на 19,6% - до 4,641 миллиарда евро. Чистый процентный доход увеличился на 8,2% и составил 3,831 миллиарда евро. Выручка за три месяца увеличилась на 11,8% - до 6,902 миллиарда евро.
Банковская группа Uniсredit функционирует примерно в 20 странах. Штат компании превышает 70 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
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финансы, unicredit, юникредит банк
Финансы, Unicredit, Юникредит банк
Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3%
Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3%
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit в январе-сентябре 2026 года выросла на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,384 миллиарда евро, следует из отчетности группы.
Операционная прибыль за отчетный период увеличилась на 12,5% - до 13,44 миллиарда евро, выручка выросла на 7,5% - до 20,296 миллиарда.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Unicredit выросла на 23,9% в годовом выражении и составила 3,261 миллиарда евро. Операционная прибыль возросла на 19,6% - до 4,641 миллиарда евро. Чистый процентный доход увеличился на 8,2% и составил 3,831 миллиарда евро. Выручка за три месяца увеличилась на 11,8% - до 6,902 миллиарда евро.
Банковская группа Uniсredit функционирует примерно в 20 странах. Штат компании превышает 70 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.