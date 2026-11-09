Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/pribyl-875018034.html
Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3%
Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3%
Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit в январе-сентябре 2026 года выросла на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:09+0300
2026-11-09T10:09+0300
финансы
unicredit
юникредит банк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875018034.jpg?1794208189
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit в январе-сентябре 2026 года выросла на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,384 миллиарда евро, следует из отчетности группы. Операционная прибыль за отчетный период увеличилась на 12,5% - до 13,44 миллиарда евро, выручка выросла на 7,5% - до 20,296 миллиарда. По итогам третьего квартала чистая прибыль Unicredit выросла на 23,9% в годовом выражении и составила 3,261 миллиарда евро. Операционная прибыль возросла на 19,6% - до 4,641 миллиарда евро. Чистый процентный доход увеличился на 8,2% и составил 3,831 миллиарда евро. Выручка за три месяца увеличилась на 11,8% - до 6,902 миллиарда евро. Банковская группа Uniсredit функционирует примерно в 20 странах. Штат компании превышает 70 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, unicredit, юникредит банк
Финансы, Unicredit, Юникредит банк
10:09 09.11.2026
 
Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3%

Чистая прибыль Unicredit в январе-сентябре выросла на 7,3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit в январе-сентябре 2026 года выросла на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,384 миллиарда евро, следует из отчетности группы.
Операционная прибыль за отчетный период увеличилась на 12,5% - до 13,44 миллиарда евро, выручка выросла на 7,5% - до 20,296 миллиарда.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Unicredit выросла на 23,9% в годовом выражении и составила 3,261 миллиарда евро. Операционная прибыль возросла на 19,6% - до 4,641 миллиарда евро. Чистый процентный доход увеличился на 8,2% и составил 3,831 миллиарда евро. Выручка за три месяца увеличилась на 11,8% - до 6,902 миллиарда евро.
Банковская группа Uniсredit функционирует примерно в 20 странах. Штат компании превышает 70 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
 
ФинансыUnicreditЮникредит банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала