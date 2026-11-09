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QatarEnergy примет участие в геологоразведке на шельфе Намибии - 09.11.2026, ПРАЙМ
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QatarEnergy примет участие в геологоразведке на шельфе Намибии
QatarEnergy примет участие в геологоразведке на шельфе Намибии - 09.11.2026, ПРАЙМ
QatarEnergy примет участие в геологоразведке на шельфе Намибии
Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy заключила соглашение о приобретении доли в участии в морской геологоразведке в Намибии у дочерней... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:18+0300
2026-11-09T10:20+0300
нефть
намибия
qatarenergy
chevron
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ДОХА, 9 ноя - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy заключила соглашение о приобретении доли в участии в морской геологоразведке в Намибии у дочерней компании Chevron в этой стране Chevron Namibia Exploration, сообщили в QatarEnergy. "В соответствии с условиями соглашения QatarEnergy приобретет 25% в лицензии на разведку нефти, включающей в себя участки недр 2112B и 2212A. После завершения сделки Chevron (оператор) будет владеть 55% долей, а Namcor E&amp;P и Custos Energy — по 10% каждая", - отметили в компании. Полученная QatarEnergy лицензия на геологоразведочные работы охватывает территорию площадью около 11, 4 квадратных километров на шельфе Намибии, где глубина моря варьируется от 350 до 2,3 тысячи метров.
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нефть, намибия, qatarenergy, chevron
Нефть, НАМИБИЯ, QatarEnergy, Chevron
10:18 09.11.2026 (обновлено: 10:20 09.11.2026)
 
QatarEnergy примет участие в геологоразведке на шельфе Намибии

QatarEnergy приобретет долю в участии в морской геологоразведке в Намибии

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ДОХА, 9 ноя - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy заключила соглашение о приобретении доли в участии в морской геологоразведке в Намибии у дочерней компании Chevron в этой стране Chevron Namibia Exploration, сообщили в QatarEnergy.
"В соответствии с условиями соглашения QatarEnergy приобретет 25% в лицензии на разведку нефти, включающей в себя участки недр 2112B и 2212A. После завершения сделки Chevron (оператор) будет владеть 55% долей, а Namcor E&P и Custos Energy — по 10% каждая", - отметили в компании.
Полученная QatarEnergy лицензия на геологоразведочные работы охватывает территорию площадью около 11, 4 квадратных километров на шельфе Намибии, где глубина моря варьируется от 350 до 2,3 тысячи метров.
 
НефтьНАМИБИЯQatarEnergyChevron
 
 
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