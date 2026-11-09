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"Роснефть" ввела в эксплуатацию новую скважину на Арланском месторождении - 09.11.2026, ПРАЙМ
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"Роснефть" ввела в эксплуатацию новую скважину на Арланском месторождении
"Роснефть" ввела в эксплуатацию новую скважину на Арланском месторождении - 09.11.2026, ПРАЙМ
"Роснефть" ввела в эксплуатацию новую скважину на Арланском месторождении
Работники "Башнефти", дочерней компании "Роснефти", а также уфимского научного института компании ввели в эксплуатацию новую скважину на Арланском месторождении | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:51+0300
2026-11-09T13:51+0300
нефть
башкирия
роснефть
башнефть
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875028331.jpg?1794221462
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Работники "Башнефти", дочерней компании "Роснефти", а также уфимского научного института компании ввели в эксплуатацию новую скважину на Арланском месторождении - старейшем активе в Башкирии, сообщила "Роснефть". "Специалисты "Башнефти" совместно со специалистами уфимского научного института компании ввели в эксплуатацию новую горизонтальную скважину на Арланском месторождении - старейшем активе на территории Республики Башкортостан", - говорится в сообщении. Уточняется, что стартовый дебит скважины составил 110 тонн нефти в сутки, что в шесть раз превышает средние показатели действующих скважин на зрелых месторождениях. Извлечение такого количества углеводородов стало возможным благодаря созданию учеными трехмерной модели залежи, которая позволила с высокой точностью определить нефтеносные зоны. При этом в процессе бурения траектория скважины корректировалась в режиме реального времени с помощью программного обеспечения "РН-Горизонт+". Получение таких притоков нефти спустя почти 70 лет с начала разработки Арланского месторождения подтверждает эффективность наукоемких геологических решений "Роснефти", считают там. Полученный успешный опыт планируется тиражировать на других участках Арланского месторождения, а также на зрелых активах сопоставимого геологического строения, подчеркивают в компании.
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нефть, башкирия, роснефть, башнефть
Нефть, БАШКИРИЯ, Роснефть, Башнефть
13:51 09.11.2026
 
"Роснефть" ввела в эксплуатацию новую скважину на Арланском месторождении

"Роснефть" ввела в эксплуатацию новую скважину на Арланском месторождении в Башкирии

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Работники "Башнефти", дочерней компании "Роснефти", а также уфимского научного института компании ввели в эксплуатацию новую скважину на Арланском месторождении - старейшем активе в Башкирии, сообщила "Роснефть".
"Специалисты "Башнефти" совместно со специалистами уфимского научного института компании ввели в эксплуатацию новую горизонтальную скважину на Арланском месторождении - старейшем активе на территории Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стартовый дебит скважины составил 110 тонн нефти в сутки, что в шесть раз превышает средние показатели действующих скважин на зрелых месторождениях.
Извлечение такого количества углеводородов стало возможным благодаря созданию учеными трехмерной модели залежи, которая позволила с высокой точностью определить нефтеносные зоны. При этом в процессе бурения траектория скважины корректировалась в режиме реального времени с помощью программного обеспечения "РН-Горизонт+".
Получение таких притоков нефти спустя почти 70 лет с начала разработки Арланского месторождения подтверждает эффективность наукоемких геологических решений "Роснефти", считают там.
Полученный успешный опыт планируется тиражировать на других участках Арланского месторождения, а также на зрелых активах сопоставимого геологического строения, подчеркивают в компании.
 
НефтьБАШКИРИЯРоснефтьБашнефть
 
 
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