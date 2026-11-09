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Россия проведет пилот по навигационным пломбам при перевозке лесоматериалов - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Россия проведет пилот по навигационным пломбам при перевозке лесоматериалов
Россия проведет пилот по навигационным пломбам при перевозке лесоматериалов - 09.11.2026, ПРАЙМ
Россия проведет пилот по навигационным пломбам при перевозке лесоматериалов
Россия 2027-2028 годах проведет пилотный проект по применению навигационных пломб при перевозке автотранспортом ряда лесоматериалов в Казахстан или Киргизию,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T20:14+0300
2026-11-09T21:51+0300
бизнес
россия
казахстан
киргизия
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия 2027-2028 годах проведет пилотный проект по применению навигационных пломб при перевозке автотранспортом ряда лесоматериалов в Казахстан или Киргизию, следует из проекта постановления правительства РФ.Согласно проекту документа, провести пилот планируется с февраля 2027 года по 1 марта 2028 года.Отмечается, что участие грузоотправителей, экспедиторов, перевозчиков и получателей в пилотном проекте осуществляется на добровольной и возмездной основе. Для участия в проекте необходимо быть налоговым резидентом России.Пилотный проект будет проводиться на контрольных пунктах Маштаково, Бугристое и Петухово на границе с Казахстаном, отмечается в документе.Аналогичный проект действует с Белоруссией, сообщил в свою очередь Минтранс России."Эксперимент является продолжением цифровизации инфраструктуры Евразийского экономического союза. Навигационные пломбы позволяют контролирующим органам стран-участниц в режиме онлайн отслеживать перемещение товаров", - прокомментировали новый пилотный проект в министерстве.По данным Минтранса, в настоящее время с применением пломб выполнено уже свыше 500 тысяч перевозок автомобильным и ж/д транспортом.
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бизнес, россия, казахстан, киргизия
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ
20:14 09.11.2026 (обновлено: 21:51 09.11.2026)
 
Россия проведет пилот по навигационным пломбам при перевозке лесоматериалов

Россия проведет пилот по применению навигационных пломб при перевозке лесоматериалов

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия 2027-2028 годах проведет пилотный проект по применению навигационных пломб при перевозке автотранспортом ряда лесоматериалов в Казахстан или Киргизию, следует из проекта постановления правительства РФ.
Согласно проекту документа, провести пилот планируется с февраля 2027 года по 1 марта 2028 года.
Отмечается, что участие грузоотправителей, экспедиторов, перевозчиков и получателей в пилотном проекте осуществляется на добровольной и возмездной основе. Для участия в проекте необходимо быть налоговым резидентом России.
Пилотный проект будет проводиться на контрольных пунктах Маштаково, Бугристое и Петухово на границе с Казахстаном, отмечается в документе.
Аналогичный проект действует с Белоруссией, сообщил в свою очередь Минтранс России.
"Эксперимент является продолжением цифровизации инфраструктуры Евразийского экономического союза. Навигационные пломбы позволяют контролирующим органам стран-участниц в режиме онлайн отслеживать перемещение товаров", - прокомментировали новый пилотный проект в министерстве.
По данным Минтранса, в настоящее время с применением пломб выполнено уже свыше 500 тысяч перевозок автомобильным и ж/д транспортом.
 
БизнесРОССИЯКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯ
 
 
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