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Шойгу: Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле

Шойгу: Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле - 09.11.2026, ПРАЙМ

Шойгу: Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле

Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле, если бы не отказывалась от российских энергоносителей, сообщил журналистам в понедельник секретарь Совета... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:52+0300

2026-11-09T13:52+0300

2026-11-09T13:52+0300

газ

россия

молдавия

украина

сергей шойгу

снг

совбез

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле, если бы не отказывалась от российских энергоносителей, сообщил журналистам в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "У нас цены, если говорить про Молдову, наверное, в восемь раз, может быть и больше, на газ, во всяком случае, ниже... Что могло бы быть, кстати сказать, и в Молдове, если бы они не следовали совершенно не нужным, на мой взгляд, для населения страны вещам", - сказал Шойгу по итогам встречи секретарей Совбезов стран СНГ. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что между Молдавией и Украиной идет своеобразное соревнование - "кто меньше возьмет" у России.

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газ, россия, молдавия, украина, сергей шойгу, снг, совбез