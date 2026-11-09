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Шойгу: Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Шойгу: Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле
Шойгу: Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле - 09.11.2026, ПРАЙМ
Шойгу: Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле
Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле, если бы не отказывалась от российских энергоносителей, сообщил журналистам в понедельник секретарь Совета... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:52+0300
2026-11-09T13:52+0300
газ
россия
молдавия
украина
сергей шойгу
снг
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле, если бы не отказывалась от российских энергоносителей, сообщил журналистам в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "У нас цены, если говорить про Молдову, наверное, в восемь раз, может быть и больше, на газ, во всяком случае, ниже... Что могло бы быть, кстати сказать, и в Молдове, если бы они не следовали совершенно не нужным, на мой взгляд, для населения страны вещам", - сказал Шойгу по итогам встречи секретарей Совбезов стран СНГ. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что между Молдавией и Украиной идет своеобразное соревнование - "кто меньше возьмет" у России.
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газ, россия, молдавия, украина, сергей шойгу, снг, совбез
Газ, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, Сергей Шойгу, СНГ, Совбез
13:52 09.11.2026
 
Шойгу: Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле

Шойгу: Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле, если бы не отказывалась от газа

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Молдавия могла закупать газ в восемь раз дешевле, если бы не отказывалась от российских энергоносителей, сообщил журналистам в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"У нас цены, если говорить про Молдову, наверное, в восемь раз, может быть и больше, на газ, во всяком случае, ниже... Что могло бы быть, кстати сказать, и в Молдове, если бы они не следовали совершенно не нужным, на мой взгляд, для населения страны вещам", - сказал Шойгу по итогам встречи секретарей Совбезов стран СНГ.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что между Молдавией и Украиной идет своеобразное соревнование - "кто меньше возьмет" у России.
 
ГазРОССИЯМОЛДАВИЯУКРАИНАСергей ШойгуСНГСовбез
 
 
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