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Нефтепровод "Восток — Запад" подвергся атаке в Саудовской Аравии - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Нефтепровод "Восток — Запад" подвергся атаке в Саудовской Аравии
Нефтепровод "Восток — Запад" подвергся атаке в Саудовской Аравии - 09.11.2026, ПРАЙМ
Нефтепровод "Восток — Запад" подвергся атаке в Саудовской Аравии
Нефтепровод "Восток - Запад" подвергся атаке в районе Медины в Саудовской Аравии, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на источник в министерстве... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:56+0300
2026-11-09T19:56+0300
нефть
саудовская аравия
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БЕЙРУТ, 9 ноя - ПРАЙМ. Нефтепровод "Восток - Запад" подвергся атаке в районе Медины в Саудовской Аравии, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства. "Нефтепровод "Восток -Запад" в районе Медины в понедельник, 9 ноября, подвергся атаке, в результате которой возник небольшой пожар", - говорится в публикации. По данным источника агентства, аварийным службам удалось ликвидировать возгорание. Пострадавших и погибших нет, эксплуатация нефтепровода не нарушена.
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нефть, саудовская аравия
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
19:56 09.11.2026
 
Нефтепровод "Восток — Запад" подвергся атаке в Саудовской Аравии

SPA: нефтепровод "Восток - Запад" подвергся атаке в районе Медины в Саудовской Аравии

© РИА НовостиПоврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости
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БЕЙРУТ, 9 ноя - ПРАЙМ. Нефтепровод "Восток - Запад" подвергся атаке в районе Медины в Саудовской Аравии, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства.
"Нефтепровод "Восток -Запад" в районе Медины в понедельник, 9 ноября, подвергся атаке, в результате которой возник небольшой пожар", - говорится в публикации.
По данным источника агентства, аварийным службам удалось ликвидировать возгорание. Пострадавших и погибших нет, эксплуатация нефтепровода не нарушена.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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