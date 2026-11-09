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Турция открыла два новых нефтяных месторождения на границе с Ираком - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Турция открыла два новых нефтяных месторождения на границе с Ираком
Турция открыла два новых нефтяных месторождения на границе с Ираком - 09.11.2026, ПРАЙМ
Турция открыла два новых нефтяных месторождения на границе с Ираком
Турция открыла два новых нефтяных месторождения в районе Габар на юго-востоке страны, на границе с Ираком, их совокупный потенциал предварительно оценивается в... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T20:08+0300
2026-11-09T20:08+0300
нефть
турция
ирак
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 9 ноя - ПРАЙМ. Турция открыла два новых нефтяных месторождения в районе Габар на юго-востоке страны, на границе с Ираком, их совокупный потенциал предварительно оценивается в 135 миллионов баррелей, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. "В Габаре мы добываем 75,4 миллиона баррелей самой высококачественной нефти Турции. Из гор Габара продолжают поступать радостные новости. Поступили радостные новости еще с двух месторождений. Обнаружен потенциал нефти в 135 миллионов баррелей", - сообщил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. Габар - горный район в провинции Шырнак на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Ираком. Он расположен в Юго-Восточной Анатолии и в последние годы стал одним из ключевых центров турецкой нефтедобычи. По словам президента, к настоящему времени добыча нефти в районе Габар позволила обеспечить вклад в сокращение дефицита текущего счета платежного баланса Турции в размере 6 миллиардов долларов. Эрдоган отметил, что благодаря разработке новых участков и вводу в эксплуатацию дополнительных скважин суточная добыча нефти в регионе увеличится на 30%. Президент заявил, что во второй половине 2027 года Турция рассчитывает довести ежедневную добычу в районе Габар до 100 тысяч баррелей. Для этого планируется задействовать около 830 скважин. Ожидается, что реализация этих планов обеспечит экономике страны дополнительный вклад в размере 4,4 миллиарда долларов.
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нефть, турция, ирак, реджеп тайип эрдоган
Нефть, ТУРЦИЯ, ИРАК, Реджеп Тайип Эрдоган
20:08 09.11.2026
 
Турция открыла два новых нефтяных месторождения на границе с Ираком

Эрдоган: Турция открыла два новых нефтяных месторождения на юго-востоке страны

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АНКАРА, 9 ноя - ПРАЙМ. Турция открыла два новых нефтяных месторождения в районе Габар на юго-востоке страны, на границе с Ираком, их совокупный потенциал предварительно оценивается в 135 миллионов баррелей, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"В Габаре мы добываем 75,4 миллиона баррелей самой высококачественной нефти Турции. Из гор Габара продолжают поступать радостные новости. Поступили радостные новости еще с двух месторождений. Обнаружен потенциал нефти в 135 миллионов баррелей", - сообщил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
Габар - горный район в провинции Шырнак на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Ираком. Он расположен в Юго-Восточной Анатолии и в последние годы стал одним из ключевых центров турецкой нефтедобычи.
По словам президента, к настоящему времени добыча нефти в районе Габар позволила обеспечить вклад в сокращение дефицита текущего счета платежного баланса Турции в размере 6 миллиардов долларов.
Эрдоган отметил, что благодаря разработке новых участков и вводу в эксплуатацию дополнительных скважин суточная добыча нефти в регионе увеличится на 30%.
Президент заявил, что во второй половине 2027 года Турция рассчитывает довести ежедневную добычу в районе Габар до 100 тысяч баррелей. Для этого планируется задействовать около 830 скважин.
Ожидается, что реализация этих планов обеспечит экономике страны дополнительный вклад в размере 4,4 миллиарда долларов.
 
НефтьТУРЦИЯИРАКРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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