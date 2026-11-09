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Курс рубля снизился к юаню на 9 копеек
Курс рубля снизился к юаню на 9 копеек - 09.11.2026, ПРАЙМ
Курс рубля снизился к юаню на 9 копеек
Курс рубля по итогам торгов понедельника снизился к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:07+0300
2026-11-09T19:07+0300
2026-11-09T19:07+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов понедельника снизился к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек, до 12,37 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Торги, Мосбиржа
Курс рубля снизился к юаню на 9 копеек
Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 9 копеек, до 12,37 рубля