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В Германии за последние 20 лет закрылись более пяти тысяч аптек, пишут СМИ

В Германии за последние 20 лет закрылись более пяти тысяч аптек, пишут СМИ - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Германии за последние 20 лет закрылись более пяти тысяч аптек, пишут СМИ

Более 5 тысяч аптечных пунктов в Германии были вынуждены закрыться за последние 20 лет, сейчас в ФРГ их осталось около 16 тысяч, сообщает газета Bild со ссылкой | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:51+0300

2026-11-10T18:51+0300

2026-11-10T18:51+0300

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БЕРЛИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 5 тысяч аптечных пунктов в Германии были вынуждены закрыться за последние 20 лет, сейчас в ФРГ их осталось около 16 тысяч, сообщает газета Bild со ссылкой на данные федерального Союза немецких аптечных ассоциаций (ABDA). "В Германии становится все меньше аптек!.. На конец сентября в стране насчитывалось 16 444 аптеки… Для сравнения: в 2005 году в Германии работали 21 476 аптек (на 5032 больше, чем сегодня)", - говорится в материале. По данным ABDA, в особенно тяжелой ситуации оказались небольшие аптеки, которые сталкиваются с ростом расходов, в том числе на оборудование и персонал. При этом основной заработок аптек в течение продолжительного времени оставался неизменным. Газета отметила, что с 2013 года за каждую упаковку рецептурного препарата аптеки получали фиксированную сумму в 8,35 евро. Только в июле 2026 года эта сумма выросла до 9 евро, а с января 2027 года она вырастет до 9,5 евро. Глава ABDA Томас Прайс обратил внимание на то, что аптеки сталкиваются с трудностями из-за конкуренции с онлайн-магазинами. Прайс раскритиковал, на его взгляд, недобросовестные методы торговли зарубежных онлайн-аптек, сообщает Bild. В Германии застрахованный человек при покупке рецептурного препарата в аптеке обязан внести фиксированную государственную доплату, которую сама аптека затем переводит в больничную кассу, в то время как основную стоимость лекарства оплачивает страховая компания. В то же время зарубежные онлайн-аптеки привлекают покупателей тем, что предлагают покрыть эту доплату за свой счет. Таким образом, лекарство в интернет-аптеке становится для пациента более дешевым, говорится в сообщении издания. Bild отметила, что с 2027 года сумма такой доплаты в ФРГ вырастет до 7,5-15 евро. На этом фоне глава ABDA призвал власти Германии обеспечить справедливую конкуренцию до того, как сумма доплаты вырастет. Прайс отметил, что сейчас немцам приходится тратить больше сил и времени, чтобы добраться до ближайшей аптеки. По его словам, в ситуациях, когда лекарство срочно необходимо, проблема закрывающихся аптек становится особенно серьезной, в том числе для пожилых немцев.

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бизнес, мировая экономика, германия, bild