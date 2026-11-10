https://1prime.ru/20261110/borsch-875067172.html

Россиянам рассказали, сколько можно хранить борщ в холодильнике

Россиянам рассказали, сколько можно хранить борщ в холодильнике - 10.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, сколько можно хранить борщ в холодильнике

Готовый борщ стоит держать в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов не больше двух-трех суток, а оставлять кастрюлю при комнатной температуре дольше... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T13:01+0300

2026-11-10T13:01+0300

2026-11-10T13:01+0300

здоровье

общество

роскачество

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Готовый борщ стоит держать в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов не больше двух-трех суток, а оставлять кастрюлю при комнатной температуре дольше двух часов не следует, рассказали в Роскачестве. "Специалисты рекомендуют держать готовое первое блюдо в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов не более двух-трех суток. После приготовления суп необходимо как можно быстрее остудить и убрать на холод: оставлять кастрюлю при комнатной температуре дольше двух часов не следует", - пишет Life.ru со ссылкой на Роскачество. По словам специалистов, если борща получилось много, не стоит отправлять всю кастрюлю в холодильник целиком: большой объем лучше разделить на небольшие порции и переложить в чистые емкости с плотно закрывающимися крышками - так охлаждение идет быстрее и риск размножения микроорганизмов снижается. Если же съесть приготовленный суп за несколько дней не получится, его лучше заморозить, порекомендовали в Роскачестве. При этом проверять свежесть блюда только по внешнему виду опасно: насторожить должны кислый или непривычный запах, пузырьки и пена на поверхности, изменение консистенции, помутнение бульона, слизь или плесень, пояснили специалисты. Однако даже отсутствие этих признаков не гарантирует безопасности, поскольку некоторые патогенные микроорганизмы размножаются, не меняя запах, вкус и вид продукта, сказали в организации. Повторное кипячение, как отметили специалисты, не всегда устраняет риски, связанные с уже испорченным продуктом, поэтому надеяться на него как на способ "спасти" залежавшийся борщ не стоит. "Если срок хранения превышен либо есть сомнения в соблюдении температурного режима, от употребления блюда следует отказаться", - заключили в Роскачестве.

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здоровье, общество , роскачество