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В формате БРИКС разрабатываются независимые платежно-расчетные платформы - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В формате БРИКС разрабатываются независимые платежно-расчетные платформы
В формате БРИКС разрабатываются независимые платежно-расчетные платформы - 10.11.2026, ПРАЙМ
В формате БРИКС разрабатываются независимые платежно-расчетные платформы
Независимые платежно-расчетные, перестраховочные и биржевые платформы разрабатываются в формате БРИКС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T00:27+0300
2026-11-10T00:27+0300
россия
финансы
сергей лавров
максим орешкин
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Независимые платежно-расчетные, перестраховочные и биржевые платформы разрабатываются в формате БРИКС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В формате БРИКС разрабатываются независимые платежно-расчетные, перестраховочные и биржевые платформы", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант". По словам министра, солидный задел создает инициатива по построению Большого Евразийского партнерства, призванная интегрировать потенциалы ШОС, АСЕАН, ЕАЭС и других субрегиональных структур, связать страны континента маршрутами и проектами в рамках общего открытого экономического пространства. Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин 28 октября на выставке передовых российских решений на полях саммита Россия-Африка заявил, что РФ за последние годы совершила рывок в цифровых международных платежах.
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россия, финансы, сергей лавров, максим орешкин, шос, асеан, еаэс
РОССИЯ, Финансы, Сергей Лавров, Максим Орешкин, ШОС, АСЕАН, ЕАЭС
00:27 10.11.2026
 
В формате БРИКС разрабатываются независимые платежно-расчетные платформы

Лавров: в формате БРИКС разрабатываются независимые платежно-расчетные платформы

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Независимые платежно-расчетные, перестраховочные и биржевые платформы разрабатываются в формате БРИКС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В формате БРИКС разрабатываются независимые платежно-расчетные, перестраховочные и биржевые платформы", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант".
По словам министра, солидный задел создает инициатива по построению Большого Евразийского партнерства, призванная интегрировать потенциалы ШОС, АСЕАН, ЕАЭС и других субрегиональных структур, связать страны континента маршрутами и проектами в рамках общего открытого экономического пространства.
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин 28 октября на выставке передовых российских решений на полях саммита Россия-Африка заявил, что РФ за последние годы совершила рывок в цифровых международных платежах.
 
РОССИЯФинансыСергей ЛавровМаксим ОрешкинШОСАСЕАНЕАЭС
 
 
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