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Девелоперам жилья нужно сократить запуски новых проектов на 25-30% - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Девелоперам жилья нужно сократить запуски новых проектов на 25-30%
Девелоперам жилья нужно сократить запуски новых проектов на 25-30% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Девелоперам жилья нужно сократить запуски новых проектов на 25-30%
Российским девелоперам жилья для балансировки рынка необходимо сократить запуски новых проектов на 25-30% относительно уровня 2025-2026 годов, заявил на форуме... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:31+0300
2026-11-10T16:31+0300
недвижимость
бизнес
финансы
казань
олег вьюгин
вшэ
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875078924.jpg?1794317490
КАЗАНЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Российским девелоперам жилья для балансировки рынка необходимо сократить запуски новых проектов на 25-30% относительно уровня 2025-2026 годов, заявил на форуме "Строительная неделя БРИКС" в Казани профессор Высшей школы экономики, бывший первый замминистра финансов РФ Олег Вьюгин. "Чтобы выйти к более-менее нормальному состоянию к середине 2030-х годов, годовые запуски должны опуститься примерно к 29-30 миллионам квадратных метров и оставаться на уровне около продаж", - сказал он, добавив, что для этого объем запусков новых жилищных проектов нужно сократить на 25-30%. Чтобы нормализовать запас нераспроданных квартир к 2030 году, средний допустимый запусков проектов должен быть на уровне 27 миллионов квадратных метров в год. Для нормализации к 2035 году в 2027-2035 годах запуски должны находится на уровне около 30 миллионов квадратных метров в год, уточнил Вьюгин. При соблюдении наиболее жестких параметров сокращения рынок сможет в 2032 году достигнуть точки равновесия строительных и товарных потоков, а в 2036-2041 годах окончательно избавиться от ощущения накопленного навеса нераспроданных проектов, добавил он.
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недвижимость, бизнес, финансы, казань, олег вьюгин, вшэ
Недвижимость, Бизнес, Финансы, КАЗАНЬ, Олег Вьюгин, ВШЭ
16:31 10.11.2026
 
Девелоперам жилья нужно сократить запуски новых проектов на 25-30%

Вьюгин: девелоперам жилья нужно сократить запуски новых проектов на 25-30%

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КАЗАНЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Российским девелоперам жилья для балансировки рынка необходимо сократить запуски новых проектов на 25-30% относительно уровня 2025-2026 годов, заявил на форуме "Строительная неделя БРИКС" в Казани профессор Высшей школы экономики, бывший первый замминистра финансов РФ Олег Вьюгин.
"Чтобы выйти к более-менее нормальному состоянию к середине 2030-х годов, годовые запуски должны опуститься примерно к 29-30 миллионам квадратных метров и оставаться на уровне около продаж", - сказал он, добавив, что для этого объем запусков новых жилищных проектов нужно сократить на 25-30%.
Чтобы нормализовать запас нераспроданных квартир к 2030 году, средний допустимый запусков проектов должен быть на уровне 27 миллионов квадратных метров в год. Для нормализации к 2035 году в 2027-2035 годах запуски должны находится на уровне около 30 миллионов квадратных метров в год, уточнил Вьюгин.
При соблюдении наиболее жестких параметров сокращения рынок сможет в 2032 году достигнуть точки равновесия строительных и товарных потоков, а в 2036-2041 годах окончательно избавиться от ощущения накопленного навеса нераспроданных проектов, добавил он.
 
НедвижимостьБизнесФинансыКАЗАНЬОлег ВьюгинВШЭ
 
 
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