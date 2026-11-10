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Девелоперам жилья нужно сократить запуски новых проектов на 25-30%

Девелоперам жилья нужно сократить запуски новых проектов на 25-30% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Девелоперам жилья нужно сократить запуски новых проектов на 25-30%

Российским девелоперам жилья для балансировки рынка необходимо сократить запуски новых проектов на 25-30% относительно уровня 2025-2026 годов, заявил на форуме... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:31+0300

2026-11-10T16:31+0300

2026-11-10T16:31+0300

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КАЗАНЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Российским девелоперам жилья для балансировки рынка необходимо сократить запуски новых проектов на 25-30% относительно уровня 2025-2026 годов, заявил на форуме "Строительная неделя БРИКС" в Казани профессор Высшей школы экономики, бывший первый замминистра финансов РФ Олег Вьюгин. "Чтобы выйти к более-менее нормальному состоянию к середине 2030-х годов, годовые запуски должны опуститься примерно к 29-30 миллионам квадратных метров и оставаться на уровне около продаж", - сказал он, добавив, что для этого объем запусков новых жилищных проектов нужно сократить на 25-30%. Чтобы нормализовать запас нераспроданных квартир к 2030 году, средний допустимый запусков проектов должен быть на уровне 27 миллионов квадратных метров в год. Для нормализации к 2035 году в 2027-2035 годах запуски должны находится на уровне около 30 миллионов квадратных метров в год, уточнил Вьюгин. При соблюдении наиболее жестких параметров сокращения рынок сможет в 2032 году достигнуть точки равновесия строительных и товарных потоков, а в 2036-2041 годах окончательно избавиться от ощущения накопленного навеса нераспроданных проектов, добавил он.

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недвижимость, бизнес, финансы, казань, олег вьюгин, вшэ