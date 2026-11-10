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В Донецке более 150 тысяч абонентов остаются без электроснабжения
В Донецке более 150 тысяч абонентов остаются без электроснабжения - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 150 тысяч абонентов остаются без электроснабжения
Более 150 тысяч абонентов в Донецке остаются без электроснабжения из-за отключения 1 169 трансформаторных подстанций, ведутся восстановительные работы, сообщил... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:30+0300
2026-11-10T09:30+0300
2026-11-10T09:33+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 10 ноя – ПРАЙМ. Более 150 тысяч абонентов в Донецке остаются без электроснабжения из-за отключения 1 169 трансформаторных подстанций, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"... без электроэнергии остаются 151 352 абонента. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения",- написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что частично во всех районах Донецка произошло автоматическое отключение 1 169 трансформаторных подстанций.
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донецк
В Донецке более 150 тысяч абонентов остаются без электроснабжения
Кулемзин: ремонтные работы идут в Донецке, где без света остаются 150 тысяч абонентов
ДОНЕЦК, 10 ноя – ПРАЙМ. Более 150 тысяч абонентов в Донецке остаются без электроснабжения из-за отключения 1 169 трансформаторных подстанций, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"... без электроэнергии остаются 151 352 абонента. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения",- написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что частично во всех районах Донецка произошло автоматическое отключение 1 169 трансформаторных подстанций.