https://1prime.ru/20261110/donetsk-875055120.html

В Донецке более 150 тысяч абонентов остаются без электроснабжения

В Донецке более 150 тысяч абонентов остаются без электроснабжения - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 150 тысяч абонентов остаются без электроснабжения

Более 150 тысяч абонентов в Донецке остаются без электроснабжения из-за отключения 1 169 трансформаторных подстанций, ведутся восстановительные работы, сообщил... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:30+0300

2026-11-10T09:30+0300

2026-11-10T09:33+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 10 ноя – ПРАЙМ. Более 150 тысяч абонентов в Донецке остаются без электроснабжения из-за отключения 1 169 трансформаторных подстанций, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"... без электроэнергии остаются 151 352 абонента. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения",- написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что частично во всех районах Донецка произошло автоматическое отключение 1 169 трансформаторных подстанций.

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