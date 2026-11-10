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В Донецке восстановили подачу электроснабжения после отключения подстанций

В Донецке восстановили подачу электроснабжения после отключения подстанций - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Донецке восстановили подачу электроснабжения после отключения подстанций

Восстановление подачи электроснабжения после того как почти 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за отключения 894 трансформаторных подстанций... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:16+0300

2026-11-10T18:16+0300

2026-11-10T18:16+0300

донецк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875085344.jpg?1794323813

ДОНЕЦК, 10 ноя - ПРАЙМ. Восстановление подачи электроснабжения после того как почти 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за отключения 894 трансформаторных подстанций во всех районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах Донецка произошло автоматическое отключение 894 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 118 502 абонента", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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донецк