https://1prime.ru/20261110/donetsk-875085344.html
В Донецке восстановили подачу электроснабжения после отключения подстанций
В Донецке восстановили подачу электроснабжения после отключения подстанций - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке восстановили подачу электроснабжения после отключения подстанций
Восстановление подачи электроснабжения после того как почти 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за отключения 894 трансформаторных подстанций... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:16+0300
2026-11-10T18:16+0300
2026-11-10T18:16+0300
донецк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875085344.jpg?1794323813
ДОНЕЦК, 10 ноя - ПРАЙМ. Восстановление подачи электроснабжения после того как почти 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за отключения 894 трансформаторных подстанций во всех районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах Донецка произошло автоматическое отключение 894 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 118 502 абонента", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
донецк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк
В Донецке восстановили подачу электроснабжения после отключения подстанций
Кулемзин: почти 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения во всех районах Донецка
ДОНЕЦК, 10 ноя - ПРАЙМ. Восстановление подачи электроснабжения после того как почти 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за отключения 894 трансформаторных подстанций во всех районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах Донецка произошло автоматическое отключение 894 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 118 502 абонента", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.