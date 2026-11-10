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В Коми создали оперативный штаб после схода вагонов в Архангельской области

В Коми создали оперативный штаб после схода вагонов в Архангельской области - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Коми создали оперативный штаб после схода вагонов в Архангельской области

Оперативный штаб создан в правительстве Коми для решения проблем, связанных с задержкой поездов в Архангельской области из-за обрушения пролета железнодорожного | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:04+0300

2026-11-10T18:04+0300

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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Оперативный штаб создан в правительстве Коми для решения проблем, связанных с задержкой поездов в Архангельской области из-за обрушения пролета железнодорожного моста, предоставляются автобусы, сделан запрос в Росавиацию с просьбой о дополнительных авиарейсах, сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн. Гольштейн обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым меры по ликвидации последствий происшествия в Архангельской области. Во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. "В правительстве Коми организован оперативный штаб для скорейшего решения проблемных вопросов. Активно взаимодействуем с министерством транспорта Архангельской области для предоставления дополнительных автобусов из республики. В адрес Росавиации направили обращение с просьбой рассмотреть возможность организации дополнительных авиарейсов из аэропортов Сыктывкар, Ухта и Воркута для обеспечения альтернативных путей сообщения", – доложил Гольдштейн, слова которого приводит пресс-служба правительства Коми. В связи с инцидентом ожидаются задержки ряда пассажирских поездов: на станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задерживаются поезда № 310 "Адлер – Воркута", № 98 "Санкт-Петербург – Сыктывкар", № 22 "Москва – Лабытнанги" и № 376 "Москва – Воркута"; на станции Виледь – поезда № 311 "Воркута – Новороссийск", № 41 "Воркута – Москва", № 21 "Лабытнанги – Москва" и № 375 "Воркута – Москва", отметили в пресс-службе.

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бизнес, архангельская область, коми, олег белозеров, росавиация, ржд