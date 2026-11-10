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ГОСТ на русскую кухню согласован и передан на утверждение в Росстандарт

ГОСТ на русскую кухню согласован и передан на утверждение в Росстандарт - 10.11.2026, ПРАЙМ

ГОСТ на русскую кухню согласован и передан на утверждение в Росстандарт

ГОСТ на русскую кухню согласован и передан на утверждение в Росстандарт, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:39+0300

2026-11-10T17:39+0300

2026-11-10T18:32+0300

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россия

росстандарт

минпромторг

роскачество

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ.ГОСТ на русскую кухню согласован и передан на утверждение в Росстандарт, сообщили РИА Новости в Роскачестве."Технический комитет согласовал ГОСТ на русскую кухню и передал его на утверждение в Росстандарт. Документ разработан Роскачеством совместно с рабочей группой при Минпромторге России, в которую вошли ведущие эксперты в области гастрономии и истории питания", - говорится в сообщении.В организации добавили, что в окончательную версию первой редакции документа вошли 132 блюда. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться.Также ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания."Национальный стандарт призван сохранить русскую традиционную кухню как часть нематериального этнокультурного достояния России, гарантировать достоверность технологий приготовления блюд русской кухни и способствовать росту их узнаваемости и популярности в мире", - отметили в Роскачестве.Задача стандарта - систематизировать блюда русской кухни, их историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов, рассказали там.По словам руководителя комитета ресторанного бизнеса "Деловой России" Михаила Гончарова, ГОСТ на национальную кухню также есть в Италии, Южной Корее, Вьетнаме и Франции."Развитие русской кухни - это государственная задача. И нам нужно понимать, что мы развиваем, что есть русская кухня сегодня. Очень важно, что в стандарте нет рецептур и каждый ресторан будет готовить свой борщ, при этом важно, чтобы это был именно борщ, а не просто овощной суп. Именно это и объясняется в стандарте", - сказал он.

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бизнес, россия, росстандарт, минпромторг, роскачество