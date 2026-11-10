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На одной из газовых платформ "Южного Парса" в Иране произошел пожар - 10.11.2026, ПРАЙМ
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На одной из газовых платформ "Южного Парса" в Иране произошел пожар
На одной из газовых платформ "Южного Парса" в Иране произошел пожар - 10.11.2026, ПРАЙМ
На одной из газовых платформ "Южного Парса" в Иране произошел пожар
Добавлен 4 абзац | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T23:21+0300
2026-11-10T23:21+0300
газ
нефть
иран
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Добавлен 4 абзац ТЕГЕРАН, 10 ноя - ПРАЙМ. На одной из газовых морских платформ крупнейшего месторождения "Южный Парс" в Иране произошел пожар, он уже локализован, сообщила компания-оператор Pars Oil&Gas Company. "Возгорание на одной из газовых платформ 14-й фазы "Южного Парса" было локализовано благодаря своевременным действиям сил по обеспечению безопасности", - говорится в заявлении компании, которое приводит миннефти Ирана. Причины возгорания компания не уточнила, однако добавила, что они выясняются. Была проведена эвакуация, никто не пострадал. В свою очередь, заместитель министра нефти Ирана Ахмад Зераэткар сообщил агентству Fars, что причиной возгорания была либо утечка газа, либо инцидент, связанный с эксплуатацией объекта. По его словам, платформа добывает порядка 14,5 миллиона кубометров газа из 700 миллионов добываемых на месторождении.
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газ, нефть, иран
Газ, Нефть, ИРАН
23:21 10.11.2026
 
На одной из газовых платформ "Южного Парса" в Иране произошел пожар

На одной из газовых морских платформ "Южного Парса" в Иране произошел пожар

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Добавлен 4 абзац
ТЕГЕРАН, 10 ноя - ПРАЙМ. На одной из газовых морских платформ крупнейшего месторождения "Южный Парс" в Иране произошел пожар, он уже локализован, сообщила компания-оператор Pars Oil&Gas Company.
"Возгорание на одной из газовых платформ 14-й фазы "Южного Парса" было локализовано благодаря своевременным действиям сил по обеспечению безопасности", - говорится в заявлении компании, которое приводит миннефти Ирана.
Причины возгорания компания не уточнила, однако добавила, что они выясняются. Была проведена эвакуация, никто не пострадал.
В свою очередь, заместитель министра нефти Ирана Ахмад Зераэткар сообщил агентству Fars, что причиной возгорания была либо утечка газа, либо инцидент, связанный с эксплуатацией объекта. По его словам, платформа добывает порядка 14,5 миллиона кубометров газа из 700 миллионов добываемых на месторождении.
 
ГазНефтьИРАН
 
 
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