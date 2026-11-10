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Отгрузки СПГ из Катара достигли половины от уровня до конфликта в Иране

Отгрузки СПГ из Катара достигли половины от уровня до конфликта в Иране - 10.11.2026, ПРАЙМ

Отгрузки СПГ из Катара достигли половины от уровня до конфликта в Иране

Количество погрузок танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) из Катара в среднем за 10 дней составляет примерно половину от уровней до эскалации вокруг... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:25+0300

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газ

нефть

катар

иран

ближний восток

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество погрузок танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) из Катара в среднем за 10 дней составляет примерно половину от уровней до эскалации вокруг Ирана, передает информационное агентство Блумберг. "Количество отгрузок СПГ, отправляемых с катарского комплекса Рас-Лаффан, в среднем за 10 дней колебалось от 13 до 15 в этом месяце... Это чуть больше, чем среднее в октябре, 11, но по-прежнему составляет примерно половину от довоенного уровня", - сообщает агентство со ссылкой на собственные данные, а также данные аналитических компаний Kpler и Copernicus. Согласно приведенной в статье информации, в январе и феврале текущего года скользящее среднее значение за 10 дней погрузок катарского СПГ составляло порядка 30. Производящая сжиженный газ в Катаре государственная компания Qatar Energy не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии. Катар - крупнейшая страна-производитель СПГ в мире. Однако в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - это производство было снижено в разы.

катар

иран

ближний восток

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газ, нефть, катар, иран, ближний восток