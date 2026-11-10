https://1prime.ru/20261110/katar-875062207.html
Отгрузки СПГ из Катара достигли половины от уровня до конфликта в Иране
Отгрузки СПГ из Катара достигли половины от уровня до конфликта в Иране - 10.11.2026, ПРАЙМ
Отгрузки СПГ из Катара достигли половины от уровня до конфликта в Иране
Количество погрузок танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) из Катара в среднем за 10 дней составляет примерно половину от уровней до эскалации вокруг... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:25+0300
2026-11-10T11:25+0300
2026-11-10T11:34+0300
газ
нефть
катар
иран
ближний восток
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875062207.jpg?1794299695
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество погрузок танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) из Катара в среднем за 10 дней составляет примерно половину от уровней до эскалации вокруг Ирана, передает информационное агентство Блумберг. "Количество отгрузок СПГ, отправляемых с катарского комплекса Рас-Лаффан, в среднем за 10 дней колебалось от 13 до 15 в этом месяце... Это чуть больше, чем среднее в октябре, 11, но по-прежнему составляет примерно половину от довоенного уровня", - сообщает агентство со ссылкой на собственные данные, а также данные аналитических компаний Kpler и Copernicus. Согласно приведенной в статье информации, в январе и феврале текущего года скользящее среднее значение за 10 дней погрузок катарского СПГ составляло порядка 30. Производящая сжиженный газ в Катаре государственная компания Qatar Energy не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии. Катар - крупнейшая страна-производитель СПГ в мире. Однако в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - это производство было снижено в разы.
катар
иран
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, нефть, катар, иран, ближний восток
Газ, Нефть, КАТАР, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Отгрузки СПГ из Катара достигли половины от уровня до конфликта в Иране
Bloomberg: отгрузки СПГ из Катара достигли половины от уровня до эскалации вокруг Ирана
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество погрузок танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) из Катара в среднем за 10 дней составляет примерно половину от уровней до эскалации вокруг Ирана, передает информационное агентство Блумберг.
"Количество отгрузок СПГ, отправляемых с катарского комплекса Рас-Лаффан, в среднем за 10 дней колебалось от 13 до 15 в этом месяце... Это чуть больше, чем среднее в октябре, 11, но по-прежнему составляет примерно половину от довоенного уровня", - сообщает агентство со ссылкой на собственные данные, а также данные аналитических компаний Kpler и Copernicus.
Согласно приведенной в статье информации, в январе и феврале текущего года скользящее среднее значение за 10 дней погрузок катарского СПГ составляло порядка 30.
Производящая сжиженный газ в Катаре государственная компания Qatar Energy не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии.
Катар - крупнейшая страна-производитель СПГ в мире. Однако в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - это производство было снижено в разы.