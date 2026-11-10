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Казахстан рассчитывает возобновить поставки нефти по маршруту "Дружба"

Казахстан рассчитывает возобновить поставки нефти по маршруту "Дружба" - 10.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан рассчитывает возобновить поставки нефти по маршруту "Дружба"

Казахстан рассчитывает возобновить транзит нефти по маршруту "Дружба", который остается коммерчески привлекательным для республики, заявил министр энергетики... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:42+0300

2026-11-10T09:42+0300

2026-11-10T09:45+0300

нефть

казахстан

самара

германия

александр новак

нпз

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АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Казахстан рассчитывает возобновить транзит нефти по маршруту "Дружба", который остается коммерчески привлекательным для республики, заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов. "Мы рассчитываем на то, что мы возобновим этот маршрут ("Дружба" - ред.). Для нас он очень коммерчески привлекателен. Более того, он соответствует, скажем так, техническим требованиям эксплуатации трубопровода Атырау - Самара. То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки годового для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально. Особенно в зимний период времени там отсутствует печь подогрева, особенно на дистанции трубопровода от Казахстана до России", - сказал Аккенженов на брифинге в правительстве. Министр добавил, что Казахстан направил российской стороне запрос о возможности возобновления поставок нефти по маршруту "Дружба", однако ответ пока не получен. В апреле вице-премьер России Александр Новак сообщил, что с 1 мая поставки казахстанской нефти в Германию будут направляться в обход нефтепровода "Дружба" из-за технических возможностей. В связи с этим минэнерго Казахстана скорректировало транзит и перенаправило часть экспортных объемов нефти по альтернативным маршрутам, в том числе через порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По данным казахстанского минэнерго, германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.

казахстан

самара

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нефть, казахстан, самара, германия, александр новак, нпз