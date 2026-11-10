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"Казмунайгаз" и Chevron обсудили перспективы освоения месторождения Тенгиз - 10.11.2026, ПРАЙМ
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"Казмунайгаз" и Chevron обсудили перспективы освоения месторождения Тенгиз
"Казмунайгаз" и Chevron обсудили перспективы освоения месторождения Тенгиз - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" и Chevron обсудили перспективы освоения месторождения Тенгиз
Глава госкомпании "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат Хасенов и президент американской корпорации Chevron по направлению разведки и добычи Клэй Нефф рассмотрели в... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:14+0300
2026-11-10T13:14+0300
промышленность
казахстан
вашингтон
chevron
казмунайгаз
лукойл
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АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава госкомпании "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат Хасенов и президент американской корпорации Chevron по направлению разведки и добычи Клэй Нефф рассмотрели в Вашингтоне перспективы сотрудничества в освоении нефтяного месторождения Тенгиз на западе Казахстана, сообщили в пресс-службе КМГ. "Рассмотрены вопросы освоения месторождения Тенгиз", - говорится в сообщении КМГ. Также было рассмотрено сотрудничество в области геологоразведки и транспортировки углеводородов - в частности, подчеркнута важность своевременной реализации проекта Lean Gas Modification (LGM) ТОО "Тенгизшевройл" для обеспечения поставок сухого газа на строящийся в настоящее время Газосепарационный комплекс (ГСК), добавили в компании. Ранее во вторник на брифинге в правительстве министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика находится в активной фазе переговоров с инвесторами о продлении действующего контракта на разработку месторождения Тенгиз, срок которого истекает в 2033 году. По его словам, конкретных договоренностей пока нет, сроки переговоров не ограничены. Тенгизское месторождение относится к категории супергигантских и считается одним из самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Верхний нефтеносный коллектор залегает на глубине около 4 тысяч метров, его длина - 21 километр, ширина - 20 километров, высота нефтеносного пласта - 1,6 километра. "Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - "Казмунайгазу", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу".
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промышленность, казахстан, вашингтон, chevron, казмунайгаз, лукойл
Промышленность, КАЗАХСТАН, ВАШИНГТОН, Chevron, Казмунайгаз, Лукойл
13:14 10.11.2026
 
"Казмунайгаз" и Chevron обсудили перспективы освоения месторождения Тенгиз

"Казмунайгаз" и Chevron обсудили сотрудничество в освоении месторождения Тенгиз

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АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава госкомпании "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат Хасенов и президент американской корпорации Chevron по направлению разведки и добычи Клэй Нефф рассмотрели в Вашингтоне перспективы сотрудничества в освоении нефтяного месторождения Тенгиз на западе Казахстана, сообщили в пресс-службе КМГ.
"Рассмотрены вопросы освоения месторождения Тенгиз", - говорится в сообщении КМГ.
Также было рассмотрено сотрудничество в области геологоразведки и транспортировки углеводородов - в частности, подчеркнута важность своевременной реализации проекта Lean Gas Modification (LGM) ТОО "Тенгизшевройл" для обеспечения поставок сухого газа на строящийся в настоящее время Газосепарационный комплекс (ГСК), добавили в компании.
Ранее во вторник на брифинге в правительстве министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика находится в активной фазе переговоров с инвесторами о продлении действующего контракта на разработку месторождения Тенгиз, срок которого истекает в 2033 году. По его словам, конкретных договоренностей пока нет, сроки переговоров не ограничены.
Тенгизское месторождение относится к категории супергигантских и считается одним из самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Верхний нефтеносный коллектор залегает на глубине около 4 тысяч метров, его длина - 21 километр, ширина - 20 километров, высота нефтеносного пласта - 1,6 километра.
"Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - "Казмунайгазу", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу".
 
ПромышленностьКАЗАХСТАНВАШИНГТОНChevronКазмунайгазЛукойл
 
 
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