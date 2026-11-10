https://1prime.ru/20261110/kolokoltsev-875070138.html

"Двери закрыты": въезд в Россию запретили 290 тысячам иностранцев

"Двери закрыты": въезд в Россию запретили 290 тысячам иностранцев - 10.11.2026, ПРАЙМ

"Двери закрыты": въезд в Россию запретили 290 тысячам иностранцев

Число иностранцев, которым закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, достигло 290 тысяч — почти вдвое больше показателя 2025 года, заявил глава МВД... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:15+0300

2026-11-10T14:15+0300

2026-11-10T14:25+0300

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владимир колокольцев

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совет федерации

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Число иностранцев, которым закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, достигло 290 тысяч — почти вдвое больше показателя 2025 года, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на "Правительственном часе" в Совете Федерации."Число лиц, которым МВД закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, уже почти в два раза превысило прошлогоднее значение и составило 290 тысяч", — сказал министр.Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал результаты работы в миграционной сфере позитивными и напомнил, что по этой теме уже принято 32 федеральных закона. "Ключевым вопросом, который был, если хотите, отправной точкой, — это наведение порядка с незаконной миграцией. Потому что проблемы в основном находились в этой плоскости. Нам удалось навести здесь порядок. Во всяком случае, первые ключевые решения, принятые, сейчас реализуются и министерством внутренних дел, и контролируются со стороны Генеральной прокуратуры. Мы видим результаты, они действительно носят позитивный характер", — сказал он.По словам Володина, миграционная политика носит приоритетный характер для палаты. Депутаты инициировали законопроекты об экзаменах по русскому языку, чтобы "убрать коррумпированных экзаменаторов и цепочки, которые привели к ряду учебных заведений, где эти экзамены проходили", а также внесли изменения в законодательство о медицине. "Всего законов принято 32. Да, в этой части, с одной стороны, мы говорим о том, что и правительство работу проделало: 9 законопроектов принадлежит правительству, и они инициировали. 21 законопроект был инициирован депутатами Государственной думы", — отметил спикер. Он призвал направлять фракционные инициативы вице-спикеру Ирине Яровой, которая ведет коммуникации с правительством, Совбезом и МВД.

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бизнес, россия, владимир колокольцев, мвд, совет федерации