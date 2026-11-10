https://1prime.ru/20261110/kolokoltsev-875070138.html
"Двери закрыты": въезд в Россию запретили 290 тысячам иностранцев
"Двери закрыты": въезд в Россию запретили 290 тысячам иностранцев - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Двери закрыты": въезд в Россию запретили 290 тысячам иностранцев
Число иностранцев, которым закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, достигло 290 тысяч — почти вдвое больше показателя 2025 года, заявил глава МВД... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:15+0300
2026-11-10T14:15+0300
2026-11-10T14:25+0300
бизнес
россия
владимир колокольцев
мвд
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/img/84150/26/841502605_0:81:3151:1853_1920x0_80_0_0_846b77c2fac3236d42b65ffbb95a76fb.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Число иностранцев, которым закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, достигло 290 тысяч — почти вдвое больше показателя 2025 года, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на "Правительственном часе" в Совете Федерации."Число лиц, которым МВД закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, уже почти в два раза превысило прошлогоднее значение и составило 290 тысяч", — сказал министр.Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал результаты работы в миграционной сфере позитивными и напомнил, что по этой теме уже принято 32 федеральных закона. "Ключевым вопросом, который был, если хотите, отправной точкой, — это наведение порядка с незаконной миграцией. Потому что проблемы в основном находились в этой плоскости. Нам удалось навести здесь порядок. Во всяком случае, первые ключевые решения, принятые, сейчас реализуются и министерством внутренних дел, и контролируются со стороны Генеральной прокуратуры. Мы видим результаты, они действительно носят позитивный характер", — сказал он.По словам Володина, миграционная политика носит приоритетный характер для палаты. Депутаты инициировали законопроекты об экзаменах по русскому языку, чтобы "убрать коррумпированных экзаменаторов и цепочки, которые привели к ряду учебных заведений, где эти экзамены проходили", а также внесли изменения в законодательство о медицине. "Всего законов принято 32. Да, в этой части, с одной стороны, мы говорим о том, что и правительство работу проделало: 9 законопроектов принадлежит правительству, и они инициировали. 21 законопроект был инициирован депутатами Государственной думы", — отметил спикер. Он призвал направлять фракционные инициативы вице-спикеру Ирине Яровой, которая ведет коммуникации с правительством, Совбезом и МВД.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/84150/26/841502605_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_b063ba0e11b5c5e0710f52a01d27ec9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владимир колокольцев, мвд, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Колокольцев, МВД, Совет Федерации
"Двери закрыты": въезд в Россию запретили 290 тысячам иностранцев
Колокольцев: число иностранцев, которым закрыли въезд в Россию, выросло почти вдвое
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Число иностранцев, которым закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, достигло 290 тысяч — почти вдвое больше показателя 2025 года, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на "Правительственном часе" в Совете Федерации.
"Число лиц, которым МВД закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет, уже почти в два раза превысило прошлогоднее значение и составило 290 тысяч", — сказал министр.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
назвал результаты работы в миграционной сфере позитивными и напомнил, что по этой теме уже принято 32 федеральных закона.
"Ключевым вопросом, который был, если хотите, отправной точкой, — это наведение порядка с незаконной миграцией. Потому что проблемы в основном находились в этой плоскости. Нам удалось навести здесь порядок. Во всяком случае, первые ключевые решения, принятые, сейчас реализуются и министерством внутренних дел, и контролируются со стороны Генеральной прокуратуры. Мы видим результаты, они действительно носят позитивный характер", — сказал он.
По словам Володина, миграционная политика носит приоритетный характер для палаты. Депутаты инициировали законопроекты об экзаменах по русскому языку, чтобы "убрать коррумпированных экзаменаторов и цепочки, которые привели к ряду учебных заведений, где эти экзамены проходили", а также внесли изменения в законодательство о медицине.
"Всего законов принято 32. Да, в этой части, с одной стороны, мы говорим о том, что и правительство работу проделало: 9 законопроектов принадлежит правительству, и они инициировали. 21 законопроект был инициирован депутатами Государственной думы", — отметил спикер.
Он призвал направлять фракционные инициативы вице-спикеру Ирине Яровой, которая ведет коммуникации с правительством, Совбезом
и МВД
.