Биткоины для народа: скоро на витринах по всей России

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Через неделю россиянам станут доступны покупки биткоина, эфира и USDT через лицензированных посредников нового легального сегмента российского финансового рынка. Стоит отметить, что за 10 прошедших лет россияне вложили не менее 2,5 млрд рублей в криптовалюты и неплохо на них заработали, несмотря на высокую волатильность и резкие ценовые развороты.Среди простых людей никогда не поднимался вопрос оплаты товаров или услуг цифровыми валютами. Биткоин и рублевый стейблкоин сегодня оказывают незаменимую помощь в проведении юридическими лицами платежей в рамках внешнеэкономической деятельности.Для опытного частного инвестора лимит в сумме 300 тысяч рублей смотрится недостаточным. При желании частные лица, особенно квалифицированные инвесторы, будут искать способы пополнения инвестиционных портфелей. Тем не менее, регуляторная позиция для неискушенных участников рынка очень взвешенная и сбалансированная. Риски традиционно очень высокие, из свободных средств для вложений я бы выделил не более 3% на криптовалюты.На мой взгляд, требуется серьезная разъяснительная работа и масштабная образовательная кампания что именно в России начали регулировать и находится в правовом поле. Крупнейшие финансовые институты страны, по сути, дают доступ частным инвесторам к бумажному биткоину, это своего рода производные финансовые инструменты. Вполне очевидно, что стратегически важно наполнять российский периметр легального рынка живыми биткоинами и эфириумами. Именно они и доступны на витрине цифровых валют высокотехнологических криптообменников и депозитариев, работающих в белорусской или киргизской юрисдикциях. Для каждого из крупнейших российских банков и двух отечественных бирж ежедневный оборот на криптовалютных секциях может достигать 150 миллионов долларов. На помощь в пополнении ликвидностью важно позвать высокоразвитую российскую отрасль промышленного майнинга. Добыча биткоина сегодня обойдется примерно в 6,5 – 7,0 миллионов рублей. При ожидаемом росте цены биткоина заметно выше 9 миллионов рублей. взрывной рост интереса финансовых институтов к российскому промышленному майнингу как поставщику чистого биткоина без вовлечения в операционную деятельность американских долларов неизбежен.Для квалифицированных инвесторов большие перспективы на финансовом рынке России и у инвестиционных продуктов на основе цифровых валют. Взаимопроникновение традиционного финансового рынка с цифровыми валютами – это мировой тренд. Для стратегического успешного развития этого направления в России потребуются талантливые управленцы и дальнейшая отточка регуляторного поля.Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Через неделю россиянам станут доступны покупки биткоина, эфира и USDT через лицензированных посредников нового легального сегмента российского финансового рынка. Стоит отметить, что за 10 прошедших лет россияне вложили не менее 2,5 млрд рублей в криптовалюты и неплохо на них заработали, несмотря на высокую волатильность и резкие ценовые развороты.
Среди простых людей никогда не поднимался вопрос оплаты товаров или услуг цифровыми валютами. Биткоин и рублевый стейблкоин сегодня оказывают незаменимую помощь в проведении юридическими лицами платежей в рамках внешнеэкономической деятельности.
Для опытного частного инвестора лимит в сумме 300 тысяч рублей смотрится недостаточным. При желании частные лица, особенно квалифицированные инвесторы, будут искать способы пополнения инвестиционных портфелей. Тем не менее, регуляторная позиция для неискушенных участников рынка очень взвешенная и сбалансированная. Риски традиционно очень высокие, из свободных средств для вложений я бы выделил не более 3% на криптовалюты.
На мой взгляд, требуется серьезная разъяснительная работа и масштабная образовательная кампания что именно в России начали регулировать и находится в правовом поле. Крупнейшие финансовые институты страны, по сути, дают доступ частным инвесторам к бумажному биткоину, это своего рода производные финансовые инструменты. Вполне очевидно, что стратегически важно наполнять российский периметр легального рынка живыми биткоинами и эфириумами. Именно они и доступны на витрине цифровых валют высокотехнологических криптообменников и депозитариев, работающих в белорусской или киргизской юрисдикциях.
Для каждого из крупнейших российских банков и двух отечественных бирж ежедневный оборот на криптовалютных секциях может достигать 150 миллионов долларов. На помощь в пополнении ликвидностью важно позвать высокоразвитую российскую отрасль промышленного майнинга. Добыча биткоина сегодня обойдется примерно в 6,5 – 7,0 миллионов рублей. При ожидаемом росте цены биткоина заметно выше 9 миллионов рублей. взрывной рост интереса финансовых институтов к российскому промышленному майнингу как поставщику чистого биткоина без вовлечения в операционную деятельность американских долларов неизбежен.
Для квалифицированных инвесторов большие перспективы на финансовом рынке России и у инвестиционных продуктов на основе цифровых валют. Взаимопроникновение традиционного финансового рынка с цифровыми валютами – это мировой тренд. Для стратегического успешного развития этого направления в России потребуются талантливые управленцы и дальнейшая отточка регуляторного поля.
Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ
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