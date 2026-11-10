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Биткоины для народа: скоро на витринах по всей России - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Биткоины для народа: скоро на витринах по всей России
Биткоины для народа: скоро на витринах по всей России - 10.11.2026, ПРАЙМ
Биткоины для народа: скоро на витринах по всей России
Через неделю россиянам станут доступны покупки биткоина, эфира и USDT через лицензированных посредников нового легального сегмента российского финансового... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:52+0300
2026-11-10T15:52+0300
экономика
мнения аналитиков
финансы
андрей лобода
инвестиции
цифровая валюта
биткоин
доллар
рубль
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875076770.jpg?1794315165
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Через неделю россиянам станут доступны покупки биткоина, эфира и USDT через лицензированных посредников нового легального сегмента российского финансового рынка. Стоит отметить, что за 10 прошедших лет россияне вложили не менее 2,5 млрд рублей в криптовалюты и неплохо на них заработали, несмотря на высокую волатильность и резкие ценовые развороты.Среди простых людей никогда не поднимался вопрос оплаты товаров или услуг цифровыми валютами. Биткоин и рублевый стейблкоин сегодня оказывают незаменимую помощь в проведении юридическими лицами платежей в рамках внешнеэкономической деятельности.Для опытного частного инвестора лимит в сумме 300 тысяч рублей смотрится недостаточным. При желании частные лица, особенно квалифицированные инвесторы, будут искать способы пополнения инвестиционных портфелей. Тем не менее, регуляторная позиция для неискушенных участников рынка очень взвешенная и сбалансированная. Риски традиционно очень высокие, из свободных средств для вложений я бы выделил не более 3% на криптовалюты.На мой взгляд, требуется серьезная разъяснительная работа и масштабная образовательная кампания что именно в России начали регулировать и находится в правовом поле. Крупнейшие финансовые институты страны, по сути, дают доступ частным инвесторам к бумажному биткоину, это своего рода производные финансовые инструменты. Вполне очевидно, что стратегически важно наполнять российский периметр легального рынка живыми биткоинами и эфириумами. Именно они и доступны на витрине цифровых валют высокотехнологических криптообменников и депозитариев, работающих в белорусской или киргизской юрисдикциях. Для каждого из крупнейших российских банков и двух отечественных бирж ежедневный оборот на криптовалютных секциях может достигать 150 миллионов долларов. На помощь в пополнении ликвидностью важно позвать высокоразвитую российскую отрасль промышленного майнинга. Добыча биткоина сегодня обойдется примерно в 6,5 – 7,0 миллионов рублей. При ожидаемом росте цены биткоина заметно выше 9 миллионов рублей. взрывной рост интереса финансовых институтов к российскому промышленному майнингу как поставщику чистого биткоина без вовлечения в операционную деятельность американских долларов неизбежен.Для квалифицированных инвесторов большие перспективы на финансовом рынке России и у инвестиционных продуктов на основе цифровых валют. Взаимопроникновение традиционного финансового рынка с цифровыми валютами – это мировой тренд. Для стратегического успешного развития этого направления в России потребуются талантливые управленцы и дальнейшая отточка регуляторного поля.Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ
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Андрей Лобода
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, андрей лобода, инвестиции, цифровая валюта, биткоин, доллар, рубль
Экономика, Мнения аналитиков, Финансы, Андрей Лобода, инвестиции, цифровая валюта, Биткоин, доллар, рубль
15:52 10.11.2026
 
Биткоины для народа: скоро на витринах по всей России

Эксперт Лобода: на криптовалюты стоит выделять не более 3% свободных средств

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Андрей Лобода, член РАСО и Комиссии по майнинговой деятельности и технологии блокчейн Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям
Андрей Лобода
Член РАСО и Комиссии по майнинговой деятельности Совета ТПП РФ по финансовому рынку
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Через неделю россиянам станут доступны покупки биткоина, эфира и USDT через лицензированных посредников нового легального сегмента российского финансового рынка. Стоит отметить, что за 10 прошедших лет россияне вложили не менее 2,5 млрд рублей в криптовалюты и неплохо на них заработали, несмотря на высокую волатильность и резкие ценовые развороты.

Среди простых людей никогда не поднимался вопрос оплаты товаров или услуг цифровыми валютами. Биткоин и рублевый стейблкоин сегодня оказывают незаменимую помощь в проведении юридическими лицами платежей в рамках внешнеэкономической деятельности.

Для опытного частного инвестора лимит в сумме 300 тысяч рублей смотрится недостаточным. При желании частные лица, особенно квалифицированные инвесторы, будут искать способы пополнения инвестиционных портфелей. Тем не менее, регуляторная позиция для неискушенных участников рынка очень взвешенная и сбалансированная. Риски традиционно очень высокие, из свободных средств для вложений я бы выделил не более 3% на криптовалюты.

На мой взгляд, требуется серьезная разъяснительная работа и масштабная образовательная кампания что именно в России начали регулировать и находится в правовом поле. Крупнейшие финансовые институты страны, по сути, дают доступ частным инвесторам к бумажному биткоину, это своего рода производные финансовые инструменты. Вполне очевидно, что стратегически важно наполнять российский периметр легального рынка живыми биткоинами и эфириумами. Именно они и доступны на витрине цифровых валют высокотехнологических криптообменников и депозитариев, работающих в белорусской или киргизской юрисдикциях.

Для каждого из крупнейших российских банков и двух отечественных бирж ежедневный оборот на криптовалютных секциях может достигать 150 миллионов долларов. На помощь в пополнении ликвидностью важно позвать высокоразвитую российскую отрасль промышленного майнинга. Добыча биткоина сегодня обойдется примерно в 6,5 – 7,0 миллионов рублей. При ожидаемом росте цены биткоина заметно выше 9 миллионов рублей. взрывной рост интереса финансовых институтов к российскому промышленному майнингу как поставщику чистого биткоина без вовлечения в операционную деятельность американских долларов неизбежен.
Для квалифицированных инвесторов большие перспективы на финансовом рынке России и у инвестиционных продуктов на основе цифровых валют. Взаимопроникновение традиционного финансового рынка с цифровыми валютами – это мировой тренд. Для стратегического успешного развития этого направления в России потребуются талантливые управленцы и дальнейшая отточка регуляторного поля.

Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ

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