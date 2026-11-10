https://1prime.ru/20261110/maldivy-875086835.html

На Мальдивах изменился порядок заполнения декларации для туристов

На Мальдивах изменился порядок заполнения декларации для туристов - 10.11.2026, ПРАЙМ

На Мальдивах изменился порядок заполнения декларации для туристов

Порядок заполнения обязательной декларации для туристов изменился на Мальдивах: теперь путешественникам необходимо подтверждать адрес электронной почты... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:56+0300

2026-11-10T18:56+0300

2026-11-10T18:56+0300

туризм

бизнес

россия

атор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875086835.jpg?1794326168

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Порядок заполнения обязательной декларации для туристов изменился на Мальдивах: теперь путешественникам необходимо подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "С 9 ноября 2026 года при оформлении обязательной декларации IMUGA туристам нужно подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом. Без его ввода завершить оформление не получится", - сказали в АТОР, ссылаясь на иммиграционную службу Мальдив. Как отметили в АТОР, теперь, чтобы оформить декларацию, туристам нужно зайти на официальный сайт, указать действующий адрес электронной почты, получить на него одноразовый код (OTP) и ввести его в системе. Далее нужно заполнить необходимые данные и отправить декларацию. В АТОР подчеркнули, что данная декларация обязательна для всех иностранных туристов, включая детей. Ее нужно оформить в течение 96 часов до прибытия на Мальдивы. При этом родители могут использовать свой адрес электронной почты при заполнении декларации за младенцев, а само оформление является бесплатным. "После подачи декларации сохраните полученный QR-код. При выезде с Мальдив декларация не требуется", - добавили в ассоциации. Кроме того, в обновленной системе также предусмотрена возможность добавлять членов семьи или группы при заполнении анкеты. "При этом официальное требование о персональной декларации для каждого путешественника сохраняется", - заключили в АТОР.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, атор