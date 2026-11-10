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На Мальдивах изменился порядок заполнения декларации для туристов
На Мальдивах изменился порядок заполнения декларации для туристов - 10.11.2026, ПРАЙМ
На Мальдивах изменился порядок заполнения декларации для туристов
Порядок заполнения обязательной декларации для туристов изменился на Мальдивах: теперь путешественникам необходимо подтверждать адрес электронной почты... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:56+0300
2026-11-10T18:56+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Порядок заполнения обязательной декларации для туристов изменился на Мальдивах: теперь путешественникам необходимо подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"С 9 ноября 2026 года при оформлении обязательной декларации IMUGA туристам нужно подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом. Без его ввода завершить оформление не получится", - сказали в АТОР, ссылаясь на иммиграционную службу Мальдив.
Как отметили в АТОР, теперь, чтобы оформить декларацию, туристам нужно зайти на официальный сайт, указать действующий адрес электронной почты, получить на него одноразовый код (OTP) и ввести его в системе. Далее нужно заполнить необходимые данные и отправить декларацию.
В АТОР подчеркнули, что данная декларация обязательна для всех иностранных туристов, включая детей. Ее нужно оформить в течение 96 часов до прибытия на Мальдивы.
При этом родители могут использовать свой адрес электронной почты при заполнении декларации за младенцев, а само оформление является бесплатным.
"После подачи декларации сохраните полученный QR-код. При выезде с Мальдив декларация не требуется", - добавили в ассоциации.
Кроме того, в обновленной системе также предусмотрена возможность добавлять членов семьи или группы при заполнении анкеты. "При этом официальное требование о персональной декларации для каждого путешественника сохраняется", - заключили в АТОР.
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туризм, бизнес, россия, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АТОР
На Мальдивах изменился порядок заполнения декларации для туристов
АТОР: на Мальдивах изменился порядок заполнения обязательной декларации для туристов
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Порядок заполнения обязательной декларации для туристов изменился на Мальдивах: теперь путешественникам необходимо подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"С 9 ноября 2026 года при оформлении обязательной декларации IMUGA туристам нужно подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом. Без его ввода завершить оформление не получится", - сказали в АТОР, ссылаясь на иммиграционную службу Мальдив.
Как отметили в АТОР, теперь, чтобы оформить декларацию, туристам нужно зайти на официальный сайт, указать действующий адрес электронной почты, получить на него одноразовый код (OTP) и ввести его в системе. Далее нужно заполнить необходимые данные и отправить декларацию.
В АТОР подчеркнули, что данная декларация обязательна для всех иностранных туристов, включая детей. Ее нужно оформить в течение 96 часов до прибытия на Мальдивы.
При этом родители могут использовать свой адрес электронной почты при заполнении декларации за младенцев, а само оформление является бесплатным.
"После подачи декларации сохраните полученный QR-код. При выезде с Мальдив декларация не требуется", - добавили в ассоциации.
Кроме того, в обновленной системе также предусмотрена возможность добавлять членов семьи или группы при заполнении анкеты. "При этом официальное требование о персональной декларации для каждого путешественника сохраняется", - заключили в АТОР.