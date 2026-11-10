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МЭР подготовит предложения по мерам для запуска в России нового инвестцикла - 10.11.2026, ПРАЙМ
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МЭР подготовит предложения по мерам для запуска в России нового инвестцикла
МЭР подготовит предложения по мерам для запуска в России нового инвестцикла - 10.11.2026, ПРАЙМ
МЭР подготовит предложения по мерам для запуска в России нового инвестцикла
Минэкономразвития к середине февраля подготовит предложения по мерам, необходимым для запуска в России нового инвестиционного цикла, соответствующее поручение... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:19+0300
2026-11-10T10:32+0300
россия
михаил мишустин
минэкономразвития рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875057982.jpg?1794295945
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития к середине февраля подготовит предложения по мерам, необходимым для запуска в России нового инвестиционного цикла, соответствующее поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина."Правительство ведет работу для запуска в России нового инвестиционного цикла. Предложения по необходимым мерам - сквозным и отраслевым - к середине февраля 2027 года должно подготовить Минэкономразвития", - говорится в сообщении.Как указано в сообщении, предварительно ключевые министерства проанализируют динамику и сдерживающие факторы роста инвестиций в основной капитал в приоритетных отраслях российской экономики. В частности речь идет транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, туризме.Среди поручений премьер-министра также - актуализация "дорожных карт" Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. В том числе Мишустин поручил сформировать дополнительные рабочие группы, а также к 15 февраля 2027 года подготовить "дорожные карты" по двум новым направлениям: "Платформенная экономика" и "Транспорт"."Также председатель правительства поручил актуализировать "дорожные карты" по существующим направлениям Национальной модели целевых условий ведения бизнеса", - добавили в пресс-службе правительства.Кроме того, еще одно поручение касается инвестиционной привлекательности регионов - Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив подготовит рекомендации по реализации "дорожных карт" национальной модели по улучшению условий ведения бизнеса на региональном уровне.
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россия, михаил мишустин, минэкономразвития рф
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минэкономразвития РФ
10:19 10.11.2026 (обновлено: 10:32 10.11.2026)
 
МЭР подготовит предложения по мерам для запуска в России нового инвестцикла

МЭР к середине февраля подготовит предложения по мерам для запуска в РФ нового инвестцикла

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития к середине февраля подготовит предложения по мерам, необходимым для запуска в России нового инвестиционного цикла, соответствующее поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.
"Правительство ведет работу для запуска в России нового инвестиционного цикла. Предложения по необходимым мерам - сквозным и отраслевым - к середине февраля 2027 года должно подготовить Минэкономразвития", - говорится в сообщении.
Как указано в сообщении, предварительно ключевые министерства проанализируют динамику и сдерживающие факторы роста инвестиций в основной капитал в приоритетных отраслях российской экономики. В частности речь идет транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, туризме.
Среди поручений премьер-министра также - актуализация "дорожных карт" Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. В том числе Мишустин поручил сформировать дополнительные рабочие группы, а также к 15 февраля 2027 года подготовить "дорожные карты" по двум новым направлениям: "Платформенная экономика" и "Транспорт".
"Также председатель правительства поручил актуализировать "дорожные карты" по существующим направлениям Национальной модели целевых условий ведения бизнеса", - добавили в пресс-службе правительства.
Кроме того, еще одно поручение касается инвестиционной привлекательности регионов - Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив подготовит рекомендации по реализации "дорожных карт" национальной модели по улучшению условий ведения бизнеса на региональном уровне.
 
РОССИЯМихаил МишустинМинэкономразвития РФ
 
 
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