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МЭР подготовит предложения по мерам для запуска в России нового инвестцикла

МЭР подготовит предложения по мерам для запуска в России нового инвестцикла - 10.11.2026, ПРАЙМ

МЭР подготовит предложения по мерам для запуска в России нового инвестцикла

Минэкономразвития к середине февраля подготовит предложения по мерам, необходимым для запуска в России нового инвестиционного цикла, соответствующее поручение... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:19+0300

2026-11-10T10:19+0300

2026-11-10T10:32+0300

россия

михаил мишустин

минэкономразвития рф

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития к середине февраля подготовит предложения по мерам, необходимым для запуска в России нового инвестиционного цикла, соответствующее поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина."Правительство ведет работу для запуска в России нового инвестиционного цикла. Предложения по необходимым мерам - сквозным и отраслевым - к середине февраля 2027 года должно подготовить Минэкономразвития", - говорится в сообщении.Как указано в сообщении, предварительно ключевые министерства проанализируют динамику и сдерживающие факторы роста инвестиций в основной капитал в приоритетных отраслях российской экономики. В частности речь идет транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, туризме.Среди поручений премьер-министра также - актуализация "дорожных карт" Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. В том числе Мишустин поручил сформировать дополнительные рабочие группы, а также к 15 февраля 2027 года подготовить "дорожные карты" по двум новым направлениям: "Платформенная экономика" и "Транспорт"."Также председатель правительства поручил актуализировать "дорожные карты" по существующим направлениям Национальной модели целевых условий ведения бизнеса", - добавили в пресс-службе правительства.Кроме того, еще одно поручение касается инвестиционной привлекательности регионов - Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив подготовит рекомендации по реализации "дорожных карт" национальной модели по улучшению условий ведения бизнеса на региональном уровне.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, михаил мишустин, минэкономразвития рф