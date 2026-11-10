Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО составил 126 миллионов рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/msfo--875083958.html
Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО составил 126 миллионов рублей
Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО составил 126 миллионов рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО составил 126 миллионов рублей
Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за январь-сентябрь 2026 года составил 126 миллионов рублей против 3,832 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее, следует... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:54+0300
2026-11-10T17:54+0300
финансы
свердловская область
эл5-энерго
лукойл
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875083958.jpg?1794322465
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за январь-сентябрь 2026 года составил 126 миллионов рублей против 3,832 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее, следует из сообщения компании. Выручка выросла на 47,4%, до 85,174 миллиарда рублей. Компания объясняет динамику прежде всего консолидацией показателей присоединенных активов. "Показатель EBITDA снизился на 14%, что обусловлено продолжающейся во втором и третьем кварталах 2026 года слабой динамикой рыночных цен на РСВ (рынке на сутки вперед - ред.) относительно роста переменных расходов на фоне индексаций тарифов на газ, а также увеличением постоянных расходов", - говорится в сообщении. Добавляется, что "ЭЛ5-Энерго" планирует осуществлять комплекс мероприятий для оптимизации постоянных расходов и достижения синергетического эффекта от присоединения активов. Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2026 года составил 32,9 миллиарда рублей, рост показателя по сравнению с началом года связан с расширением периметра консолидации. Положительный свободный денежный поток компания направляла на сдерживание долговой нагрузки в соответствии с финансовой стратегией. "ЭЛ5-Энерго"- российская генерирующая компания. В ее состав входят 14 объектов тепловой генерации, две ветроэлектростанции, пять гидроэлектростанций, три солнечных электростанции, а также тепловые сети в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. Общая установленная электрическая мощность составляет 9,3 ГВт, тепловая - 8,2 тысячи Гкал в час. В апреле компания завершила процесс реорганизации и присоединила энергетические активы "Лукойла" - "ВДК-Энерго" и "Лукойл-Экоэнерго".
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, свердловская область, эл5-энерго, лукойл
Финансы, Свердловская область, ЭЛ5-Энерго, Лукойл
17:54 10.11.2026
 
Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО составил 126 миллионов рублей

Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за 9 месяцев 2026 года составил 126 миллионов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за январь-сентябрь 2026 года составил 126 миллионов рублей против 3,832 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее, следует из сообщения компании.
Выручка выросла на 47,4%, до 85,174 миллиарда рублей. Компания объясняет динамику прежде всего консолидацией показателей присоединенных активов.
"Показатель EBITDA снизился на 14%, что обусловлено продолжающейся во втором и третьем кварталах 2026 года слабой динамикой рыночных цен на РСВ (рынке на сутки вперед - ред.) относительно роста переменных расходов на фоне индексаций тарифов на газ, а также увеличением постоянных расходов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что "ЭЛ5-Энерго" планирует осуществлять комплекс мероприятий для оптимизации постоянных расходов и достижения синергетического эффекта от присоединения активов.
Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2026 года составил 32,9 миллиарда рублей, рост показателя по сравнению с началом года связан с расширением периметра консолидации. Положительный свободный денежный поток компания направляла на сдерживание долговой нагрузки в соответствии с финансовой стратегией.
"ЭЛ5-Энерго"- российская генерирующая компания. В ее состав входят 14 объектов тепловой генерации, две ветроэлектростанции, пять гидроэлектростанций, три солнечных электростанции, а также тепловые сети в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. Общая установленная электрическая мощность составляет 9,3 ГВт, тепловая - 8,2 тысячи Гкал в час.
В апреле компания завершила процесс реорганизации и присоединила энергетические активы "Лукойла" - "ВДК-Энерго" и "Лукойл-Экоэнерго".
 
ФинансыСвердловская областьЭЛ5-ЭнергоЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала