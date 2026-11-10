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Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО составил 126 миллионов рублей

Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО составил 126 миллионов рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО составил 126 миллионов рублей

Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за январь-сентябрь 2026 года составил 126 миллионов рублей против 3,832 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее, следует... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:54+0300

2026-11-10T17:54+0300

2026-11-10T17:54+0300

финансы

свердловская область

эл5-энерго

лукойл

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за январь-сентябрь 2026 года составил 126 миллионов рублей против 3,832 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее, следует из сообщения компании. Выручка выросла на 47,4%, до 85,174 миллиарда рублей. Компания объясняет динамику прежде всего консолидацией показателей присоединенных активов. "Показатель EBITDA снизился на 14%, что обусловлено продолжающейся во втором и третьем кварталах 2026 года слабой динамикой рыночных цен на РСВ (рынке на сутки вперед - ред.) относительно роста переменных расходов на фоне индексаций тарифов на газ, а также увеличением постоянных расходов", - говорится в сообщении. Добавляется, что "ЭЛ5-Энерго" планирует осуществлять комплекс мероприятий для оптимизации постоянных расходов и достижения синергетического эффекта от присоединения активов. Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2026 года составил 32,9 миллиарда рублей, рост показателя по сравнению с началом года связан с расширением периметра консолидации. Положительный свободный денежный поток компания направляла на сдерживание долговой нагрузки в соответствии с финансовой стратегией. "ЭЛ5-Энерго"- российская генерирующая компания. В ее состав входят 14 объектов тепловой генерации, две ветроэлектростанции, пять гидроэлектростанций, три солнечных электростанции, а также тепловые сети в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. Общая установленная электрическая мощность составляет 9,3 ГВт, тепловая - 8,2 тысячи Гкал в час. В апреле компания завершила процесс реорганизации и присоединила энергетические активы "Лукойла" - "ВДК-Энерго" и "Лукойл-Экоэнерго".

свердловская область

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финансы, свердловская область, эл5-энерго, лукойл