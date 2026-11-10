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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 90 долларов

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 90 долларов - 10.11.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 90 долларов

Мировые цены на нефть падают во вторник на 3%, а стоимость одного барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже 90 долларов, следует из данных торгов. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:06+0300

2026-11-10T12:06+0300

2026-11-10T12:06+0300

энергетика

нефть

торги

brent

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают во вторник на 3%, а стоимость одного барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже 90 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 11.50 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,07% относительно предыдущего закрытия - до 89,73 доллара за баррель, показатель впервые с 31 августа опустился ниже 90 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 2,99% - до 84,25 доллара за баррель.

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нефть, торги, brent, wti