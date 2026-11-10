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Игра на понижение: ОАЭ резко снизили цены на свою нефть, пишет Bloomberg - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Игра на понижение: ОАЭ резко снизили цены на свою нефть, пишет Bloomberg
Игра на понижение: ОАЭ резко снизили цены на свою нефть, пишет Bloomberg - 10.11.2026, ПРАЙМ
Игра на понижение: ОАЭ резко снизили цены на свою нефть, пишет Bloomberg
ОАЭ резко снизили цену на свой основной сорт нефти вслед за Саудовской Аравией на фоне роста поставок с Ближнего Востока и конкуренции за рынок, пишет... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:55+0300
2026-11-10T16:55+0300
энергетика
нефть
оаэ
ближний восток
саудовская аравия
saudi aramco
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ОАЭ резко снизили цену на свой основной сорт нефти вслед за Саудовской Аравией на фоне роста поставок с Ближнего Востока и конкуренции за рынок, пишет Bloomberg."Объединенные Арабские Эмираты урезали ценовую премию на декабрьские поставки своего флагманского сорта нефти вскоре после сокращений, сделанных соседней Саудовской Аравией, так как восстанавливающиеся ближневосточные поставки разжигают конкуренцию за долю рынка", — отмечает агентство.По данным трейдеров, государственная Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) сократила премию на сорт Murban более чем на 60% — до четырех долларов за баррель. Официальные отпускные цены на другие основные сорта ОАЭ также были снижены по сравнению с ноябрем.Как отмечает Bloomberg, снижение цены на сорт Murban оказалось даже более резким, чем у саудовской Aramco неделей ранее, и происходит на фоне восстановления экспорта с Ближнего Востока до довоенных уровней, что давит на мировые рынки. Крупнейшие нефтяные страны региона восстановили поставки за счет челночных рейсов танкеров через Ормузский пролив и трубопроводов в обход него."Рост экспорта с Ближнего Востока усиливает "медвежьи" настроения на рынке, которые также подпитываются признаками того, что затяжной конфликт между Вашингтоном и Тегераном переходит в фазу деэскалации", — заключает агентство.
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нефть, оаэ, ближний восток, саудовская аравия, saudi aramco
Энергетика, Нефть, ОАЭ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Saudi Aramco
16:55 10.11.2026
 
Игра на понижение: ОАЭ резко снизили цены на свою нефть, пишет Bloomberg

Bloomberg: ОАЭ резко снизили цену на свой основной сорт нефти

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ОАЭ резко снизили цену на свой основной сорт нефти вслед за Саудовской Аравией на фоне роста поставок с Ближнего Востока и конкуренции за рынок, пишет Bloomberg.
"Объединенные Арабские Эмираты урезали ценовую премию на декабрьские поставки своего флагманского сорта нефти вскоре после сокращений, сделанных соседней Саудовской Аравией, так как восстанавливающиеся ближневосточные поставки разжигают конкуренцию за долю рынка", — отмечает агентство.
По данным трейдеров, государственная Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) сократила премию на сорт Murban более чем на 60% — до четырех долларов за баррель. Официальные отпускные цены на другие основные сорта ОАЭ также были снижены по сравнению с ноябрем.
Как отмечает Bloomberg, снижение цены на сорт Murban оказалось даже более резким, чем у саудовской Aramco неделей ранее, и происходит на фоне восстановления экспорта с Ближнего Востока до довоенных уровней, что давит на мировые рынки. Крупнейшие нефтяные страны региона восстановили поставки за счет челночных рейсов танкеров через Ормузский пролив и трубопроводов в обход него.
"Рост экспорта с Ближнего Востока усиливает "медвежьи" настроения на рынке, которые также подпитываются признаками того, что затяжной конфликт между Вашингтоном и Тегераном переходит в фазу деэскалации", — заключает агентство.
 
ЭнергетикаНефтьОАЭБЛИЖНИЙ ВОСТОКСАУДОВСКАЯ АРАВИЯSaudi Aramco
 
 
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