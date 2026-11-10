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Игра на понижение: ОАЭ резко снизили цены на свою нефть, пишет Bloomberg

Игра на понижение: ОАЭ резко снизили цены на свою нефть, пишет Bloomberg - 10.11.2026, ПРАЙМ

Игра на понижение: ОАЭ резко снизили цены на свою нефть, пишет Bloomberg

ОАЭ резко снизили цену на свой основной сорт нефти вслед за Саудовской Аравией на фоне роста поставок с Ближнего Востока и конкуренции за рынок, пишет... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:55+0300

2026-11-10T16:55+0300

2026-11-10T16:55+0300

энергетика

нефть

оаэ

ближний восток

саудовская аравия

saudi aramco

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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ОАЭ резко снизили цену на свой основной сорт нефти вслед за Саудовской Аравией на фоне роста поставок с Ближнего Востока и конкуренции за рынок, пишет Bloomberg."Объединенные Арабские Эмираты урезали ценовую премию на декабрьские поставки своего флагманского сорта нефти вскоре после сокращений, сделанных соседней Саудовской Аравией, так как восстанавливающиеся ближневосточные поставки разжигают конкуренцию за долю рынка", — отмечает агентство.По данным трейдеров, государственная Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) сократила премию на сорт Murban более чем на 60% — до четырех долларов за баррель. Официальные отпускные цены на другие основные сорта ОАЭ также были снижены по сравнению с ноябрем.Как отмечает Bloomberg, снижение цены на сорт Murban оказалось даже более резким, чем у саудовской Aramco неделей ранее, и происходит на фоне восстановления экспорта с Ближнего Востока до довоенных уровней, что давит на мировые рынки. Крупнейшие нефтяные страны региона восстановили поставки за счет челночных рейсов танкеров через Ормузский пролив и трубопроводов в обход него."Рост экспорта с Ближнего Востока усиливает "медвежьи" настроения на рынке, которые также подпитываются признаками того, что затяжной конфликт между Вашингтоном и Тегераном переходит в фазу деэскалации", — заключает агентство.

оаэ

ближний восток

саудовская аравия

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нефть, оаэ, ближний восток, саудовская аравия, saudi aramco