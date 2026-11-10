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EIA повысило прогноз цен на нефть и ухудшило оценку мирового спроса

EIA повысило прогноз цен на нефть и ухудшило оценку мирового спроса - 10.11.2026, ПРАЙМ

EIA повысило прогноз цен на нефть и ухудшило оценку мирового спроса

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 97,44 доллара за... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T20:26+0300

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2026-11-10T20:26+0300

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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 97,44 доллара за баррель с 96,32 доллара, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. На 2027 год EIA увеличило прогноз до 85,78 доллара за баррель.Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также повышен — до 88,29 доллара с прошлой оценки в 88,21 доллара за баррель. В следующем году показатель ожидается на уровне 80,54 доллара.Одновременно EIA незначительно понизило прогноз средней добычи нефти в США по итогам текущего года — на 10 тысяч баррелей в день, до 13,86 миллиона баррелей в день. На 2027 год прогноз сохранен на уровне 14,3 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в США в 2025 году оценивается в 13,66 миллиона баррелей в день.Кроме того, Минэнерго США вновь ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире в 2026 году — до 2,03 миллиона баррелей в сутки, а на 2027 год снизило прогноз по росту спроса — до 1,97 миллиона баррелей в сутки. Теперь EIA ждет, что спрос на нефть в мире в 2026 году составит 102,38 миллиона баррелей в сутки, а в 2027 году — 104,35 миллиона баррелей в сутки. При этом министерство повысило оценку спроса в 2025 году на 10 тысяч баррелей в день, до 104,41 миллиона.В октябрьском докладе прогнозировалось снижение мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,97 миллиона баррелей в сутки — до 102,43 миллиона баррелей в сутки. А в 2027 году прирост спроса прогнозировался на уровне 2,21 миллиона баррелей в сутки — до 104,64 миллиона баррелей в день.

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нефть, сша, eia