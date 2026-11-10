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Удмуртия и Брянская область вошли в тройку регионов с лучшими дорогами

Удмуртия и Брянская область вошли в тройку регионов с лучшими дорогами - 10.11.2026, ПРАЙМ

Удмуртия и Брянская область вошли в тройку регионов с лучшими дорогами

Удмуртия и Брянская область этой осенью впервые вошли в тройку регионов с лучшими в России дорогами, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T03:46+0300

2026-11-10T03:46+0300

2026-11-10T03:46+0300

бизнес

ивановская область

удмуртия

севастополь

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Удмуртия и Брянская область этой осенью впервые вошли в тройку регионов с лучшими в России дорогами, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. В целом по стране 75,6% автомобильных дорог опорной сети соответствуют нормативным требованиям. Согласно цели национального проекта "Инфраструктура для жизни", доля дорог опорной сети в нормативном состоянии должна вырасти до 85% к 2030 году. Лучшие дороги по-прежнему в Ивановской области - 94,2% автомобильных дорог в регионе соответствуют нормативным требованиям. При этом в тройку осенью впервые вошли Удмуртия (90,5%) и Брянская область (90,4%). Топ-5 замыкают Республика Марий Эл, где 90,2% автомобильных дорог соответствуют требованиям, а также Севастополь с 90%. Во вторую пятерку вошли Мурманская (89,8%), Курская (89,5%), Ростовская (89%), Саратовская (88,7%) и Калининградская (87,8%) области. В Москве доля автомобильных дорог, соответствующих требованиям, составляет 85%, в Санкт-Петербурге - 85,2%.

ивановская область

удмуртия

севастополь

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бизнес, ивановская область, удмуртия, севастополь