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Иран заявил о разработке ракеты "Ормуз"
Иран заявил о разработке ракеты "Ормуз" - 10.11.2026, ПРАЙМ
Иран заявил о разработке ракеты "Ормуз"
Советник командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Балали сообщил о разработке Ираном ракеты "Ормуз" для борьбы с РЛС... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:49+0300
2026-11-10T12:49+0300
2026-11-10T12:49+0300
вооружения
иран
оружие
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ТЕГЕРАН, 10 ноя - ПРАЙМ. Советник командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Балали сообщил о разработке Ираном ракеты "Ормуз" для борьбы с РЛС противника. "Ракета "Ормуз" разработана с целью борьбы с радиолокационными системами. Она способна наводиться на источники излучения радиоволн", - сказал Балали, чьи слова приводит агентство Fars. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящее время конфликт остается неурегулированным.
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иран, оружие
Иран заявил о разработке ракеты "Ормуз"
КСИР заявил о разработке Ираном ракеты "Ормуз" для борьбы с РЛС противника
ТЕГЕРАН, 10 ноя - ПРАЙМ. Советник командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Балали сообщил о разработке Ираном ракеты "Ормуз" для борьбы с РЛС противника.
"Ракета "Ормуз" разработана с целью борьбы с радиолокационными системами. Она способна наводиться на источники излучения радиоволн", - сказал Балали, чьи слова приводит агентство Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящее время конфликт остается неурегулированным.