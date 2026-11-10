https://1prime.ru/20261110/rubio-875081350.html

Рубио: объем перевозок нефти через Ормузский пролив составляет 80-85%

Рубио: объем перевозок нефти через Ормузский пролив составляет 80-85% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Рубио: объем перевозок нефти через Ормузский пролив составляет 80-85%

Объем нефти, перевозимой через Ормузский пролив, в отдельные дни достигает 80-85% от уровня, зафиксированного до конфликта с Ираном, заявил госсекретарь США... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:17+0300

2026-11-10T17:17+0300

2026-11-10T17:17+0300

нефть

иран

ормузский пролив

сша

марко рубио

https://img.cdn1prime.ru/img/77646/65/776466545_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_46ac55ffb0a21989f10d95949b6ad55a.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Объем нефти, перевозимой через Ормузский пролив, в отдельные дни достигает 80-85% от уровня, зафиксированного до конфликта с Ираном, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Нефть продолжает поступать. В некоторые ночи объем перевозок достигает 80-85% от того, что проходило через пролив до конфликта", — сказал Рубио журналистам. Он добавил, что оставшиеся 15-20% приходятся на иранскую нефть, которая по-прежнему не транспортируется через Ормузский пролив. Рубио также подчеркнул, что поставки продолжаются, несмотря на то, что Иран по-прежнему запускает по несколько беспилотников за ночь, пытаясь потопить коммерческие суда. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

иран

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, ормузский пролив, сша, марко рубио