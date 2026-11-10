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Рубио: объем перевозок нефти через Ормузский пролив составляет 80-85% - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Рубио: объем перевозок нефти через Ормузский пролив составляет 80-85%
Рубио: объем перевозок нефти через Ормузский пролив составляет 80-85% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Рубио: объем перевозок нефти через Ормузский пролив составляет 80-85%
Объем нефти, перевозимой через Ормузский пролив, в отдельные дни достигает 80-85% от уровня, зафиксированного до конфликта с Ираном, заявил госсекретарь США... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:17+0300
2026-11-10T17:17+0300
нефть
иран
ормузский пролив
сша
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Объем нефти, перевозимой через Ормузский пролив, в отдельные дни достигает 80-85% от уровня, зафиксированного до конфликта с Ираном, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Нефть продолжает поступать. В некоторые ночи объем перевозок достигает 80-85% от того, что проходило через пролив до конфликта", — сказал Рубио журналистам. Он добавил, что оставшиеся 15-20% приходятся на иранскую нефть, которая по-прежнему не транспортируется через Ормузский пролив. Рубио также подчеркнул, что поставки продолжаются, несмотря на то, что Иран по-прежнему запускает по несколько беспилотников за ночь, пытаясь потопить коммерческие суда. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
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нефть, иран, ормузский пролив, сша, марко рубио
Нефть, ИРАН, Ормузский пролив, США, Марко Рубио
17:17 10.11.2026
 
Рубио: объем перевозок нефти через Ормузский пролив составляет 80-85%

Рубио: объем перевозок через Ормузский пролив составляет 80-85% от уровня до конфликта

© fotolia.com / ruskpp" Флаги США и Ирана
 Флаги США и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© fotolia.com / ruskpp
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Объем нефти, перевозимой через Ормузский пролив, в отдельные дни достигает 80-85% от уровня, зафиксированного до конфликта с Ираном, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Нефть продолжает поступать. В некоторые ночи объем перевозок достигает 80-85% от того, что проходило через пролив до конфликта", — сказал Рубио журналистам.
Он добавил, что оставшиеся 15-20% приходятся на иранскую нефть, которая по-прежнему не транспортируется через Ормузский пролив.
Рубио также подчеркнул, что поставки продолжаются, несмотря на то, что Иран по-прежнему запускает по несколько беспилотников за ночь, пытаясь потопить коммерческие суда.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
 
НефтьИРАНОрмузский проливСШАМарко Рубио
 
 
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