Рубль удерживает позиции в ожидании позитива

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. До окончания первой половины ноября ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 79,8 - 83,9 рубля. Позиции рубля и американской валюты сейчас выглядят достаточно сбалансированными. Интерес к рублю по-прежнему поддерживает высокая процентная ставка российского регулятора, а также возможный позитив в переговорном процессе между США, Россией и Украиной в Абу-Даби.В то же время рост инфляции в еврозоне и США и недавние события на американском фондовом рынке продолжат поддерживать спрос на доллар как защитный актив. До конца текущей недели по евро ожидаем диапазон 89,5 - 94,0 рубля, а биржевые торги юанем – в коридоре 12,0 - 12,5 рубля.Основными факторами давления на российскую валюту остаются покупки иностранной валюты и золота Минфином и снижение нефтяных котировок. План пополнения золотовалютных резервов в рамках бюджетного правила в ноябре составляет 312 миллиардов рублей против 279 миллиардов рублей в прошлом месяце. Это увеличивает спрос на иностранную валюту.Дополнительное давление оказывает нефтяной рынок: Brent уже опустилась ниже 100 долларов за баррель, а российский экспортный сорт Urals дешевеет еще заметнее, приближаясь к 70 долларам за баррель. В результате баланс этих факторов пока не дает оснований говорить об однозначном направлении движения курса. Наиболее вероятный сценарий предполагает сохранение колебаний в обозначенных выше диапазонах.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. До окончания первой половины ноября ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 79,8 - 83,9 рубля. Позиции рубля и американской валюты сейчас выглядят достаточно сбалансированными. Интерес к рублю по-прежнему поддерживает высокая процентная ставка российского регулятора, а также возможный позитив в переговорном процессе между США, Россией и Украиной в Абу-Даби.
В то же время рост инфляции в еврозоне и США и недавние события на американском фондовом рынке продолжат поддерживать спрос на доллар как защитный актив. До конца текущей недели по евро ожидаем диапазон 89,5 - 94,0 рубля, а биржевые торги юанем – в коридоре 12,0 - 12,5 рубля.
Основными факторами давления на российскую валюту остаются покупки иностранной валюты и золота Минфином и снижение нефтяных котировок. План пополнения золотовалютных резервов в рамках бюджетного правила в ноябре составляет 312 миллиардов рублей против 279 миллиардов рублей в прошлом месяце. Это увеличивает спрос на иностранную валюту.
Дополнительное давление оказывает нефтяной рынок: Brent уже опустилась ниже 100 долларов за баррель, а российский экспортный сорт Urals дешевеет еще заметнее, приближаясь к 70 долларам за баррель. В результате баланс этих факторов пока не дает оснований говорить об однозначном направлении движения курса. Наиболее вероятный сценарий предполагает сохранение колебаний в обозначенных выше диапазонах.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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