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Рубль удерживает позиции в ожидании позитива - 10.11.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261110/rubl-875052445.html
Рубль удерживает позиции в ожидании позитива
Рубль удерживает позиции в ожидании позитива - 10.11.2026, ПРАЙМ
Рубль удерживает позиции в ожидании позитива
До окончания первой половины ноября ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 79,8 - 83,9 рубля. Позиции рубля и американской валюты сейчас выглядят... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:32+0300
2026-11-10T08:32+0300
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. До окончания первой половины ноября ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 79,8 - 83,9 рубля. Позиции рубля и американской валюты сейчас выглядят достаточно сбалансированными. Интерес к рублю по-прежнему поддерживает высокая процентная ставка российского регулятора, а также возможный позитив в переговорном процессе между США, Россией и Украиной в Абу-Даби.В то же время рост инфляции в еврозоне и США и недавние события на американском фондовом рынке продолжат поддерживать спрос на доллар как защитный актив. До конца текущей недели по евро ожидаем диапазон 89,5 - 94,0 рубля, а биржевые торги юанем – в коридоре 12,0 - 12,5 рубля.Основными факторами давления на российскую валюту остаются покупки иностранной валюты и золота Минфином и снижение нефтяных котировок. План пополнения золотовалютных резервов в рамках бюджетного правила в ноябре составляет 312 миллиардов рублей против 279 миллиардов рублей в прошлом месяце. Это увеличивает спрос на иностранную валюту.Дополнительное давление оказывает нефтяной рынок: Brent уже опустилась ниже 100 долларов за баррель, а российский экспортный сорт Urals дешевеет еще заметнее, приближаясь к 70 долларам за баррель. В результате баланс этих факторов пока не дает оснований говорить об однозначном направлении движения курса. Наиболее вероятный сценарий предполагает сохранение колебаний в обозначенных выше диапазонах.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, рынок, валюта, торги, курсы валют, россия, рубль, доллар сша, юань, нефть, brent
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, валюта, Торги, Курсы валют, РОССИЯ, рубль, Доллар США, юань, Нефть, Brent
08:32 10.11.2026
 
Рубль удерживает позиции в ожидании позитива

Проценко: до конца недели колебания курса доллара будут в диапазоне 79,8-83,9 рубля

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. До окончания первой половины ноября ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 79,8 - 83,9 рубля. Позиции рубля и американской валюты сейчас выглядят достаточно сбалансированными. Интерес к рублю по-прежнему поддерживает высокая процентная ставка российского регулятора, а также возможный позитив в переговорном процессе между США, Россией и Украиной в Абу-Даби.
В то же время рост инфляции в еврозоне и США и недавние события на американском фондовом рынке продолжат поддерживать спрос на доллар как защитный актив. До конца текущей недели по евро ожидаем диапазон 89,5 - 94,0 рубля, а биржевые торги юанем – в коридоре 12,0 - 12,5 рубля.
Основными факторами давления на российскую валюту остаются покупки иностранной валюты и золота Минфином и снижение нефтяных котировок. План пополнения золотовалютных резервов в рамках бюджетного правила в ноябре составляет 312 миллиардов рублей против 279 миллиардов рублей в прошлом месяце. Это увеличивает спрос на иностранную валюту.
Дополнительное давление оказывает нефтяной рынок: Brent уже опустилась ниже 100 долларов за баррель, а российский экспортный сорт Urals дешевеет еще заметнее, приближаясь к 70 долларам за баррель. В результате баланс этих факторов пока не дает оснований говорить об однозначном направлении движения курса. Наиболее вероятный сценарий предполагает сохранение колебаний в обозначенных выше диапазонах.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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