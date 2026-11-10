https://1prime.ru/20261110/tsentrobank-875070687.html
ЦБ: за счет цифрового рубля отвечает регулятор, а не банк
ЦБ: за счет цифрового рубля отвечает регулятор, а не банк - 10.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ: за счет цифрового рубля отвечает регулятор, а не банк
Безналичный счет открывается в банке и ответственность за эти деньги несет непосредственно кредитная организация, а счет цифрового рубля открывается на... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:30+0300
2026-11-10T14:30+0300
2026-11-10T14:30+0300
финансы
банки
россия
банк россии
совет федерации
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/img/82927/72/829277210_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_c6ec9b173f979da288c5c34f1cb5189b.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Безналичный счет открывается в банке и ответственность за эти деньги несет непосредственно кредитная организация, а счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России и ответственность за него несет регулятор, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. "Разница с безналичными счетами в том, что счет безналичный открывается в банке и ответственность за эти деньги несет непосредственно сам банк, который открыл счет клиенту, а счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России и ответственность за средства человека в этом кошельке несет Банк России", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации. Она также отметила, что оператором платформы цифрового рубля является Банк России. "На платформу устанавливаются единые правила и тарифы операций",- уточнила Кахруманова. "И это единственная платформа, на которой объединены сразу все и граждане, и бизнес, и банки, и государство", - заключила она. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты - в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, Россельхозбанке, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ и банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях - с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/82927/72/829277210_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_281309c028624032ab2433326a5fffa0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россии, совет федерации, сбербанк
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, Совет Федерации, Сбербанк
ЦБ: за счет цифрового рубля отвечает регулятор, а не банк
Кахруманова: цифровой рубль открывается на платформе ЦБ, за него отвечает регулятор
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Безналичный счет открывается в банке и ответственность за эти деньги несет непосредственно кредитная организация, а счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России и ответственность за него несет регулятор, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова.
"Разница с безналичными счетами в том, что счет безналичный открывается в банке и ответственность за эти деньги несет непосредственно сам банк, который открыл счет клиенту, а счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России
и ответственность за средства человека в этом кошельке несет Банк России", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации
.
Она также отметила, что оператором платформы цифрового рубля является Банк России. "На платформу устанавливаются единые правила и тарифы операций",- уточнила Кахруманова.
"И это единственная платформа, на которой объединены сразу все и граждане, и бизнес, и банки, и государство", - заключила она.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты - в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке
, ВТБ
, Газпромбанке
, Альфа-банке
, Т-Банке, ПСБ
, Россельхозбанке
, "Юникредит банке
", Райффайзенбанке
, Совкомбанке
, МКБ
и банке "Дом.РФ
". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг.
Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях - с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.