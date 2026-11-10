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ЦБ: за счет цифрового рубля отвечает регулятор, а не банк

ЦБ: за счет цифрового рубля отвечает регулятор, а не банк - 10.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ: за счет цифрового рубля отвечает регулятор, а не банк

Безналичный счет открывается в банке и ответственность за эти деньги несет непосредственно кредитная организация, а счет цифрового рубля открывается на... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:30+0300

2026-11-10T14:30+0300

2026-11-10T14:30+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Безналичный счет открывается в банке и ответственность за эти деньги несет непосредственно кредитная организация, а счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России и ответственность за него несет регулятор, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. "Разница с безналичными счетами в том, что счет безналичный открывается в банке и ответственность за эти деньги несет непосредственно сам банк, который открыл счет клиенту, а счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России и ответственность за средства человека в этом кошельке несет Банк России", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации. Она также отметила, что оператором платформы цифрового рубля является Банк России. "На платформу устанавливаются единые правила и тарифы операций",- уточнила Кахруманова. "И это единственная платформа, на которой объединены сразу все и граждане, и бизнес, и банки, и государство", - заключила она. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты - в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, Россельхозбанке, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ и банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях - с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россии, совет федерации, сбербанк