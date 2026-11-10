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В "Циане" заявили о росте доступности жилья в крупных городах за пять лет - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В "Циане" заявили о росте доступности жилья в крупных городах за пять лет
В "Циане" заявили о росте доступности жилья в крупных городах за пять лет - 10.11.2026, ПРАЙМ
В "Циане" заявили о росте доступности жилья в крупных городах за пять лет
В крупных российских городах на годовой доход в среднем можно купить 7,3 квадратного метра на вторичном рынке жилья, за последние пять лет показатель вырос на... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:27+0300
2026-11-10T10:27+0300
недвижимость
россия
циан
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В крупных российских городах на годовой доход в среднем можно купить 7,3 квадратного метра на вторичном рынке жилья, за последние пять лет показатель вырос на 9%, подсчитали аналитики "Циана". "Наиболее доступные "квадраты" среди анализируемых локаций – в Новокузнецке (на среднегородской годовой доход можно купить 10,6 квадратного метра), Липецке (9,4 квадратного метра), Тюмени (9,3 квадратного метра), Оренбурге (8,9 квадратного метра) и Астрахани (8,6 квадратного метра)", – рассказал РИА Недвижимость представитель сервиса. По его словам, в Тюмени сравнительная доступность жилья обусловлена высоким средним уровнем зарплат, в остальных локациях – низкими ценами на вторичном рынке жилья. Самые недоступные "квадраты", по данным "Циана", оказались в Сочи (на среднегородской годовой доход можно купить только 3,2 квадратного метра), Санкт-Петербурге (4,6 квадратного метра), Москве (4,8 квадратного метра), Казани (5,4 квадратного метра) и Нижнем Новгороде (5,9 квадратного метра). Эти города лидируют по уровню цен на вторичном рынке. По подсчетам аналитиков платформы, пять назад, в 2021 году, на среднегодовой доход в анализируемых городах можно было купить меньше "квадратов" – 6,7. Максимальный прирост площади за это время произошел в Краснодаре и Новокузнецке – плюс 2,3 и 2 квадратных метра соответственно. В Тольятти, Чебоксарах, Кирове, Саратове и Челябинске, напротив, в 2026 году можно купить меньше метров, чем в 2021-м – там за пять лет вторичка подорожала в 2-2,3 раза. За последний же год цены на вторичном рынке в крупных российских городах в среднем выросли немного сильнее, чем зарплаты – на 12% против 11%. Из-за этого площадь, которую можно купить на годовой доход сократилась, в 2025 году она составляла 7,4 квадратного метра. Самое заметное снижение произошло в Кирове и Ижевске – на 0,7-1 квадратный метр, добавил представитель "Циана".
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192
40
192
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4.7
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недвижимость, россия, циан
Недвижимость, РОССИЯ, ЦИАН
10:27 10.11.2026
 
В "Циане" заявили о росте доступности жилья в крупных городах за пять лет

"Циан": доступность жилья в крупных городах России за пять лет выросла на 9%

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В крупных российских городах на годовой доход в среднем можно купить 7,3 квадратного метра на вторичном рынке жилья, за последние пять лет показатель вырос на 9%, подсчитали аналитики "Циана".
"Наиболее доступные "квадраты" среди анализируемых локаций – в Новокузнецке (на среднегородской годовой доход можно купить 10,6 квадратного метра), Липецке (9,4 квадратного метра), Тюмени (9,3 квадратного метра), Оренбурге (8,9 квадратного метра) и Астрахани (8,6 квадратного метра)", – рассказал РИА Недвижимость представитель сервиса.
По его словам, в Тюмени сравнительная доступность жилья обусловлена высоким средним уровнем зарплат, в остальных локациях – низкими ценами на вторичном рынке жилья.
Самые недоступные "квадраты", по данным "Циана", оказались в Сочи (на среднегородской годовой доход можно купить только 3,2 квадратного метра), Санкт-Петербурге (4,6 квадратного метра), Москве (4,8 квадратного метра), Казани (5,4 квадратного метра) и Нижнем Новгороде (5,9 квадратного метра). Эти города лидируют по уровню цен на вторичном рынке.
По подсчетам аналитиков платформы, пять назад, в 2021 году, на среднегодовой доход в анализируемых городах можно было купить меньше "квадратов" – 6,7. Максимальный прирост площади за это время произошел в Краснодаре и Новокузнецке – плюс 2,3 и 2 квадратных метра соответственно. В Тольятти, Чебоксарах, Кирове, Саратове и Челябинске, напротив, в 2026 году можно купить меньше метров, чем в 2021-м – там за пять лет вторичка подорожала в 2-2,3 раза.
За последний же год цены на вторичном рынке в крупных российских городах в среднем выросли немного сильнее, чем зарплаты – на 12% против 11%. Из-за этого площадь, которую можно купить на годовой доход сократилась, в 2025 году она составляла 7,4 квадратного метра. Самое заметное снижение произошло в Кирове и Ижевске – на 0,7-1 квадратный метр, добавил представитель "Циана".
 
НедвижимостьРОССИЯЦИАН
 
 
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