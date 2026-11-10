Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/tsian-875072264.html
Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета
Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета - 10.11.2026, ПРАЙМ
Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета
Условием выкупа "Т-Технологиями" (материнская компания Т-Банка) акций "Циана" является получение контрольного пакета, миноритарная доля не интересует компанию,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:48+0300
2026-11-10T14:48+0300
финансы
циан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875072264.jpg?1794311292
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Условием выкупа "Т-Технологиями" (материнская компания Т-Банка) акций "Циана" является получение контрольного пакета, миноритарная доля не интересует компанию, сообщил журналистам в рамках конференц-колла финансовый директор "Т-Технологий" Игорь Герасимов. "Действительно важным условием закрытия сделки в соответствии с нашим добровольным предложением является консолидация контрольного пакета. Мы являемся стратегическим инвестором, поэтому нам важно иметь операционный и стратегический контроль над приобретаемым активом. Нам не интересны миноритарные инвестиции, и мы считаем, что только получив контроль, мы сможем получить все синергии, про которые говорили ранее", - сказал он. Источником для потенциальной сделки, если она состоится, будет комбинация собственных средств и, возможно, долга, добавил Герасимов. "У нас нет никаких договоренностей ни с какими акционерами "Циана". Мы выставили оферту максимально публично, потому что считаем важным соблюдать интересы миноритариев. Мы приветствуем участие абсолютно всех инвесторов с рынка в нашем добровольном предложении", - продолжил финдиректор. "И мы во многом индифферентны к тому, чьи именно акции у нас получится сконсолидировать. Поэтому, пользуясь случаем, мы, конечно, будем рады видеть консолидацию контрольного пакета для реализации наших стратегических амбиций. И мы считаем это важным событием для всего фондового рынка и для всех миноритарных акционеров Циан", - подытожил Герасимов. На прошлой неделе "Т-Технологии" сообщили о намерениях купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за акцию и планах закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Платформа "Циан" сообщала, что пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, циан
Финансы, ЦИАН
14:48 10.11.2026
 
Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета

Условием выкупа "Т-Технологиями" акций "Циана" является получение контрольного пакета

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Условием выкупа "Т-Технологиями" (материнская компания Т-Банка) акций "Циана" является получение контрольного пакета, миноритарная доля не интересует компанию, сообщил журналистам в рамках конференц-колла финансовый директор "Т-Технологий" Игорь Герасимов.
"Действительно важным условием закрытия сделки в соответствии с нашим добровольным предложением является консолидация контрольного пакета. Мы являемся стратегическим инвестором, поэтому нам важно иметь операционный и стратегический контроль над приобретаемым активом. Нам не интересны миноритарные инвестиции, и мы считаем, что только получив контроль, мы сможем получить все синергии, про которые говорили ранее", - сказал он.
Источником для потенциальной сделки, если она состоится, будет комбинация собственных средств и, возможно, долга, добавил Герасимов.
"У нас нет никаких договоренностей ни с какими акционерами "Циана". Мы выставили оферту максимально публично, потому что считаем важным соблюдать интересы миноритариев. Мы приветствуем участие абсолютно всех инвесторов с рынка в нашем добровольном предложении", - продолжил финдиректор.
"И мы во многом индифферентны к тому, чьи именно акции у нас получится сконсолидировать. Поэтому, пользуясь случаем, мы, конечно, будем рады видеть консолидацию контрольного пакета для реализации наших стратегических амбиций. И мы считаем это важным событием для всего фондового рынка и для всех миноритарных акционеров Циан", - подытожил Герасимов.
На прошлой неделе "Т-Технологии" сообщили о намерениях купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за акцию и планах закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Платформа "Циан" сообщала, что пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда.
 
ФинансыЦИАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала