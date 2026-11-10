https://1prime.ru/20261110/tsian-875072264.html

Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета

Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета - 10.11.2026, ПРАЙМ

Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета

Условием выкупа "Т-Технологиями" (материнская компания Т-Банка) акций "Циана" является получение контрольного пакета, миноритарная доля не интересует компанию,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:48+0300

2026-11-10T14:48+0300

2026-11-10T14:48+0300

финансы

циан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875072264.jpg?1794311292

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Условием выкупа "Т-Технологиями" (материнская компания Т-Банка) акций "Циана" является получение контрольного пакета, миноритарная доля не интересует компанию, сообщил журналистам в рамках конференц-колла финансовый директор "Т-Технологий" Игорь Герасимов. "Действительно важным условием закрытия сделки в соответствии с нашим добровольным предложением является консолидация контрольного пакета. Мы являемся стратегическим инвестором, поэтому нам важно иметь операционный и стратегический контроль над приобретаемым активом. Нам не интересны миноритарные инвестиции, и мы считаем, что только получив контроль, мы сможем получить все синергии, про которые говорили ранее", - сказал он. Источником для потенциальной сделки, если она состоится, будет комбинация собственных средств и, возможно, долга, добавил Герасимов. "У нас нет никаких договоренностей ни с какими акционерами "Циана". Мы выставили оферту максимально публично, потому что считаем важным соблюдать интересы миноритариев. Мы приветствуем участие абсолютно всех инвесторов с рынка в нашем добровольном предложении", - продолжил финдиректор. "И мы во многом индифферентны к тому, чьи именно акции у нас получится сконсолидировать. Поэтому, пользуясь случаем, мы, конечно, будем рады видеть консолидацию контрольного пакета для реализации наших стратегических амбиций. И мы считаем это важным событием для всего фондового рынка и для всех миноритарных акционеров Циан", - подытожил Герасимов. На прошлой неделе "Т-Технологии" сообщили о намерениях купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за акцию и планах закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Платформа "Циан" сообщала, что пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, циан