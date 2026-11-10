https://1prime.ru/20261110/tsian-875072264.html
Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета
Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета - 10.11.2026, ПРАЙМ
Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета
Условием выкупа "Т-Технологиями" (материнская компания Т-Банка) акций "Циана" является получение контрольного пакета, миноритарная доля не интересует компанию,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:48+0300
2026-11-10T14:48+0300
2026-11-10T14:48+0300
финансы
циан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875072264.jpg?1794311292
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Условием выкупа "Т-Технологиями" (материнская компания Т-Банка) акций "Циана" является получение контрольного пакета, миноритарная доля не интересует компанию, сообщил журналистам в рамках конференц-колла финансовый директор "Т-Технологий" Игорь Герасимов.
"Действительно важным условием закрытия сделки в соответствии с нашим добровольным предложением является консолидация контрольного пакета. Мы являемся стратегическим инвестором, поэтому нам важно иметь операционный и стратегический контроль над приобретаемым активом. Нам не интересны миноритарные инвестиции, и мы считаем, что только получив контроль, мы сможем получить все синергии, про которые говорили ранее", - сказал он.
Источником для потенциальной сделки, если она состоится, будет комбинация собственных средств и, возможно, долга, добавил Герасимов.
"У нас нет никаких договоренностей ни с какими акционерами "Циана". Мы выставили оферту максимально публично, потому что считаем важным соблюдать интересы миноритариев. Мы приветствуем участие абсолютно всех инвесторов с рынка в нашем добровольном предложении", - продолжил финдиректор.
"И мы во многом индифферентны к тому, чьи именно акции у нас получится сконсолидировать. Поэтому, пользуясь случаем, мы, конечно, будем рады видеть консолидацию контрольного пакета для реализации наших стратегических амбиций. И мы считаем это важным событием для всего фондового рынка и для всех миноритарных акционеров Циан", - подытожил Герасимов.
На прошлой неделе "Т-Технологии" сообщили о намерениях купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за акцию и планах закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Платформа "Циан" сообщала, что пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, циан
Условием выкупа акций "Циана" является получение контрольного пакета
Условием выкупа "Т-Технологиями" акций "Циана" является получение контрольного пакета
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Условием выкупа "Т-Технологиями" (материнская компания Т-Банка) акций "Циана" является получение контрольного пакета, миноритарная доля не интересует компанию, сообщил журналистам в рамках конференц-колла финансовый директор "Т-Технологий" Игорь Герасимов.
"Действительно важным условием закрытия сделки в соответствии с нашим добровольным предложением является консолидация контрольного пакета. Мы являемся стратегическим инвестором, поэтому нам важно иметь операционный и стратегический контроль над приобретаемым активом. Нам не интересны миноритарные инвестиции, и мы считаем, что только получив контроль, мы сможем получить все синергии, про которые говорили ранее", - сказал он.
Источником для потенциальной сделки, если она состоится, будет комбинация собственных средств и, возможно, долга, добавил Герасимов.
"У нас нет никаких договоренностей ни с какими акционерами "Циана". Мы выставили оферту максимально публично, потому что считаем важным соблюдать интересы миноритариев. Мы приветствуем участие абсолютно всех инвесторов с рынка в нашем добровольном предложении", - продолжил финдиректор.
"И мы во многом индифферентны к тому, чьи именно акции у нас получится сконсолидировать. Поэтому, пользуясь случаем, мы, конечно, будем рады видеть консолидацию контрольного пакета для реализации наших стратегических амбиций. И мы считаем это важным событием для всего фондового рынка и для всех миноритарных акционеров Циан", - подытожил Герасимов.
На прошлой неделе "Т-Технологии" сообщили о намерениях купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за акцию и планах закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Платформа "Циан" сообщала, что пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда.