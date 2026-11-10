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Турпоток из России в дальнее зарубежье вырос на 12,6% - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Турпоток из России в дальнее зарубежье вырос на 12,6%
Турпоток из России в дальнее зарубежье вырос на 12,6% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Турпоток из России в дальнее зарубежье вырос на 12,6%
Туристический поток из России по популярным направлениям дальнего зарубежья с января по сентябрь 2026 года вырос по сравнению с 2025 годом на 12,6%, до 15,13... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:01+0300
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бизнес
туризм
россия
китай
турция
египет
атор
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России по популярным направлениям дальнего зарубежья с января по сентябрь 2026 года вырос по сравнению с 2025 годом на 12,6%, до 15,13 миллиона поездок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Количество поездок россиян по топ-32 направлениям "дальнего" зарубежья с преимущественно туристическим характером выездного потока в январе-сентябре 2026 года выросло на 12,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года (сравнение по той же выборке) – с 13,44 миллиона до 15,13 миллиона визитов", - говорится в сообщении. По данным АТОР, лидером по количеству визитов российских туристов стала Турция - за девять месяцев страну посетили почти 5,7 миллиона раз. Далее следует Китай с 2,75 миллиона визитов, а также Египет - 1,8 миллиона поездок. В список популярных направлений также вошли Таиланд и Вьетнам - 1,27 и 1,1 миллиона поездок с января по сентябрь соответственно. Как отметила ассоциация, основной вклад в прирост количества визитов в популярные туристические страны, нивелировавший спад по такому крупному направлению, как ОАЭ (-678 тысяч визитов по сравнению с 2025 годом) внесли четыре страны - Китай (+1,34 миллиона визитов), Вьетнам (+699 тысяч визитов), Египет (+388,5 тысячи) и Турция (+171,8 тысячи визитов). Прирост количества поездок в КНР составил 60,6% благодаря масштабному расширению авиаперевозки между Россией и Китаем, уточнила АТОР.
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бизнес, туризм, россия, китай, турция, египет, атор
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, АТОР
11:01 10.11.2026
 
Турпоток из России в дальнее зарубежье вырос на 12,6%

АТОР: турпоток из России в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 12,6%

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России по популярным направлениям дальнего зарубежья с января по сентябрь 2026 года вырос по сравнению с 2025 годом на 12,6%, до 15,13 миллиона поездок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Количество поездок россиян по топ-32 направлениям "дальнего" зарубежья с преимущественно туристическим характером выездного потока в январе-сентябре 2026 года выросло на 12,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года (сравнение по той же выборке) – с 13,44 миллиона до 15,13 миллиона визитов", - говорится в сообщении.
По данным АТОР, лидером по количеству визитов российских туристов стала Турция - за девять месяцев страну посетили почти 5,7 миллиона раз. Далее следует Китай с 2,75 миллиона визитов, а также Египет - 1,8 миллиона поездок. В список популярных направлений также вошли Таиланд и Вьетнам - 1,27 и 1,1 миллиона поездок с января по сентябрь соответственно.
Как отметила ассоциация, основной вклад в прирост количества визитов в популярные туристические страны, нивелировавший спад по такому крупному направлению, как ОАЭ (-678 тысяч визитов по сравнению с 2025 годом) внесли четыре страны - Китай (+1,34 миллиона визитов), Вьетнам (+699 тысяч визитов), Египет (+388,5 тысячи) и Турция (+171,8 тысячи визитов).
Прирост количества поездок в КНР составил 60,6% благодаря масштабному расширению авиаперевозки между Россией и Китаем, уточнила АТОР.
 
БизнесТуризмРОССИЯКИТАЙТУРЦИЯЕГИПЕТАТОР
 
 
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