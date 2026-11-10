https://1prime.ru/20261110/ukraina-875076336.html
Первый раздел: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границ Украины, пишут СМИ
Первый раздел: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границ Украины, пишут СМИ - 10.11.2026, ПРАЙМ
Первый раздел: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границ Украины, пишут СМИ
США обсуждают на переговорах в Абу-Даби возможность пересмотра административных границ некоторых регионов Украины, пишет The Economist. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:36+0300
2026-11-10T15:36+0300
2026-11-10T15:36+0300
украина
сша
абу-даби
россия
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/0a/875075525_0:430:2877:2048_1920x0_80_0_0_817e4ee0cee35ba6e761d420c9cb0696.jpg
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США обсуждают на переговорах в Абу-Даби возможность пересмотра административных границ некоторых регионов Украины, пишет The Economist."Другой вариант, согласно вовлеченным в переговоры лицам, представляет собой компромиссное изменение карт: пересмотр административных границ Украины, который даст России возможность отчитаться о полном контроле над Луганской и Донецкой областями", — утверждается в материале.По мнению источника, это избавит Украину от необходимости сдавать удерживаемые ею города.Среди других предложений издание называет идею вернуть Россию на европейские энергетические рынки и предоставить Украине гарантии безопасности по образцу четвертой или пятой статьи устава НАТО.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.
украина
сша
абу-даби
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/0a/875075525_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_67e341ad8751954b35158bdaaa4bba95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, абу-даби, россия
УКРАИНА, США, Абу-Даби, РОССИЯ
Первый раздел: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границ Украины, пишут СМИ
Economist: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границы Луганской и Донецкой областей Украины