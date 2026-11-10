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Первый раздел: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границ Украины, пишут СМИ - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Первый раздел: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границ Украины, пишут СМИ
Первый раздел: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границ Украины, пишут СМИ - 10.11.2026, ПРАЙМ
Первый раздел: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границ Украины, пишут СМИ
США обсуждают на переговорах в Абу-Даби возможность пересмотра административных границ некоторых регионов Украины, пишет The Economist. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:36+0300
2026-11-10T15:36+0300
украина
сша
абу-даби
россия
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США обсуждают на переговорах в Абу-Даби возможность пересмотра административных границ некоторых регионов Украины, пишет The Economist."Другой вариант, согласно вовлеченным в переговоры лицам, представляет собой компромиссное изменение карт: пересмотр административных границ Украины, который даст России возможность отчитаться о полном контроле над Луганской и Донецкой областями", — утверждается в материале.По мнению источника, это избавит Украину от необходимости сдавать удерживаемые ею города.Среди других предложений издание называет идею вернуть Россию на европейские энергетические рынки и предоставить Украине гарантии безопасности по образцу четвертой или пятой статьи устава НАТО.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.
украина
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украина, сша, абу-даби, россия
УКРАИНА, США, Абу-Даби, РОССИЯ
15:36 10.11.2026
 
Первый раздел: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границ Украины, пишут СМИ

Economist: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границы Луганской и Донецкой областей Украины

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США обсуждают на переговорах в Абу-Даби возможность пересмотра административных границ некоторых регионов Украины, пишет The Economist.
"Другой вариант, согласно вовлеченным в переговоры лицам, представляет собой компромиссное изменение карт: пересмотр административных границ Украины, который даст России возможность отчитаться о полном контроле над Луганской и Донецкой областями", — утверждается в материале.
По мнению источника, это избавит Украину от необходимости сдавать удерживаемые ею города.
Среди других предложений издание называет идею вернуть Россию на европейские энергетические рынки и предоставить Украине гарантии безопасности по образцу четвертой или пятой статьи устава НАТО.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.
 
УКРАИНАСШААбу-ДабиРОССИЯ
 
 
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