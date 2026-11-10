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Венесуэла и ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании

Венесуэла и ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании - 10.11.2026, ПРАЙМ

Венесуэла и ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA и американская ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает возобновление... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:45+0300

2026-11-10T15:45+0300

2026-11-10T15:45+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA и американская ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает возобновление работы нефтяного гиганта США в Венесуэле, сообщила PDVSA. "Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA и ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает возобновление работы американской компании в стране... Соглашение охватывает как действующие, так и новые месторождения с извлекаемыми запасами, оцениваемыми в миллиарды баррелей", - отметила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в ходе подписания документа, ее слова приводятся в сообщении. Альянс объединит технологический и инвестиционный потенциал американской корпорации с ресурсами и кадрами венесуэльской нефтяной отрасли, отметила Родригес. Импорт нефти из Венесуэлы в США был приостановлен в январе 2019 года после введения санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). В январе 2022 года минфин США предоставил Chevron исключения, позволяющие возобновить экспорт сырья с предприятий в Венесуэле, а в 2023 году поставки были возобновлены.

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