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Новую угольную шахту планируется построить в Воркуте

Новую угольную шахту планируется построить в Воркуте - 10.11.2026, ПРАЙМ

Новую угольную шахту планируется построить в Воркуте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Новую угольную шахту планируется построить в Воркуте в Республике Коми, для реализации этого проекта градообразующее... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:03+0300

2026-11-10T15:03+0300

2026-11-10T15:03+0300

промышленность

республика коми

коми

олег кожемяко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Новую угольную шахту планируется построить в Воркуте в Республике Коми, для реализации этого проекта градообразующее предприятие "Воркутауголь" может получить особый статус, сообщила пресс-служба главы региона. Глава Коми Ростислав Гольдштейн и полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко провели рабочую встречу, где обсуждались перспективы развития арктических территорий Коми. В числе приоритетных вопросов, требующих федеральной поддержки, Гольдштейн назвал формирование Воркутинской агломерации. "Для дальнейшего развития Воркуты важно освоение Усинского месторождения угля и строительство новой шахты", - сказал глава Коми, слова которого приводятся в сообщении. Как отмечается, в рамках рабочей встречи обсуждалась возможность наделения компании "Воркутауголь" как градообразующего предприятия Воркуты статусом резидента соответствующего преференциального режима для реализации проекта строительства шахты "Усинская". Стратегические документы пространственного развития Воркуты были утверждены правительством РФ вместе с другими планами развития арктических опорных населенных пунктов в октябре 2025 года. План комплексного развития Воркуты, в частности, включает обновление коммунальных и транспортных объектов, в том числе аэродромную часть аэропорта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, республика коми, коми, олег кожемяко