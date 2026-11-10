Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/yandeks-875074079.html
"Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud
"Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud
"Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud, однако оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:12+0300
2026-11-10T15:12+0300
технологии
россия
калуга
рязанская область
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/img/83090/54/830905449_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_3fb017df7523411186b99a1141afed20.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud, однако оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования, рассказали в компании. "Инженеры Яндекса после атак на дата-центры смогли вернуть доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud. Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе", - говорится в сообщении. Отмечается, что у клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло - сохранены все 100%. Там уточнили, что после атак Yandex Cloud поменяла подход к бэкапам. Раньше резервное копирование нужно было активировать самостоятельно, теперь при создании новых виртуальных машин оно включено по умолчанию. "Услуга доступна на прежних условиях. От резервного копирования можно отказаться, но оно остается базовым способом снизить риски при непредвиденных обстоятельствах", - прокомментировали в компании. Инженеры продолжают распределять вычислительные ресурсы Yandex Cloud по новым независимым локациям в разных регионах РФ. Количество локаций продолжит увеличиваться. Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. Позже "Яндекс" сообщил РИА Новости, что работа всех сервисов восстановлена.
калуга
рязанская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83090/54/830905449_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_61a6a17b343ef556bf098eb2112eb0aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, калуга, рязанская область, яндекс
Технологии, РОССИЯ, Калуга, Рязанская область, Яндекс
15:12 10.11.2026
 
"Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud

"Яндекс" восстановил доступ к 97% данных в Yandex Cloud после атак на дата-центры

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud, однако оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования, рассказали в компании.
"Инженеры Яндекса после атак на дата-центры смогли вернуть доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud. Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло - сохранены все 100%.
Там уточнили, что после атак Yandex Cloud поменяла подход к бэкапам. Раньше резервное копирование нужно было активировать самостоятельно, теперь при создании новых виртуальных машин оно включено по умолчанию.
"Услуга доступна на прежних условиях. От резервного копирования можно отказаться, но оно остается базовым способом снизить риски при непредвиденных обстоятельствах", - прокомментировали в компании.
Инженеры продолжают распределять вычислительные ресурсы Yandex Cloud по новым независимым локациям в разных регионах РФ. Количество локаций продолжит увеличиваться.
Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. Позже "Яндекс" сообщил РИА Новости, что работа всех сервисов восстановлена.
 
ТехнологииРОССИЯКалугаРязанская областьЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала