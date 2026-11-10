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"Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud

"Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud - 10.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud

"Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud, однако оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:12+0300

2026-11-10T15:12+0300

2026-11-10T15:12+0300

технологии

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рязанская область

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ более чем к 97% данных в Yandex Cloud, однако оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования, рассказали в компании. "Инженеры Яндекса после атак на дата-центры смогли вернуть доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud. Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе", - говорится в сообщении. Отмечается, что у клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло - сохранены все 100%. Там уточнили, что после атак Yandex Cloud поменяла подход к бэкапам. Раньше резервное копирование нужно было активировать самостоятельно, теперь при создании новых виртуальных машин оно включено по умолчанию. "Услуга доступна на прежних условиях. От резервного копирования можно отказаться, но оно остается базовым способом снизить риски при непредвиденных обстоятельствах", - прокомментировали в компании. Инженеры продолжают распределять вычислительные ресурсы Yandex Cloud по новым независимым локациям в разных регионах РФ. Количество локаций продолжит увеличиваться. Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. Позже "Яндекс" сообщил РИА Новости, что работа всех сервисов восстановлена.

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