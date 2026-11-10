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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,38 руб
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,38 руб - 10.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,38 руб
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов вторника растет до 12,38 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:17+0300
2026-11-10T09:17+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов вторника растет до 12,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.02 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,38 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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Китайский юань, Рынок, юань, рубль, валюта, Торги, Курсы валют, Мосбиржа, РОССИЯ
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,38 руб
Курс юаня на Мосбирже вырос на копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,38 рубля