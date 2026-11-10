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Юань завершил торги ростом до 12,42 рубля
Юань завершил торги ростом до 12,42 рубля - 10.11.2026, ПРАЙМ
Юань завершил торги ростом до 12,42 рубля
Курс рубля по итогам торгов вторника снизился к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,42 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:17+0300
2026-11-10T19:17+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов вторника снизился к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,42 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, закрыв торги на отметке 12,42 рубля.
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рынок, рубль, юань, валюта, торги, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, рубль, юань, валюта, Торги, Мосбиржа
Юань завершил торги ростом до 12,42 рубля
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос на 5 копеек, до 12,42 рубля