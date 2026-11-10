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В Архангельской области из-за схода вагонов ожидаются задержки 10 поездов

В Архангельской области из-за схода вагонов ожидаются задержки 10 поездов - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Архангельской области из-за схода вагонов ожидаются задержки 10 поездов

Задержки 10 пассажирских поездов дальнего следования ожидаются из-за схода грузовых вагонов в Архангельской области в результате обрушения пролета... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:06+0300

2026-11-10T15:06+0300

2026-11-10T15:06+0300

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фпк

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Задержки 10 пассажирских поездов дальнего следования ожидаются из-за схода грузовых вагонов в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. "В связи с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги ожидаются задержки 10 пассажирских поездов", - говорится в сообщении. Среди них поезда: № 310 Адлер – Воркута, № 22 Москва – Лабытнанги, № 98 Санкт-Петербург – Сыктывкар, № 376 Москва – Воркута, № 42 Москва – Воркута, № 311 Воркута – Новороссийск, № 41 Воркута – Москва, № 21 Лабытнанги – Москва, № 375 Воркута – Москва, № 97 Сыктывкар – Санкт-Петербург. ФПК отмечает, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. "Перевозка пассажиров через барьерное место организована автотранспортом. После этого они продолжают поездку по своим маршрутам в поездах. Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием", - сообщает компания.

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