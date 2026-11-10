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В Архангельской области из-за схода вагонов ожидаются задержки 10 поездов
В Архангельской области из-за схода вагонов ожидаются задержки 10 поездов - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Архангельской области из-за схода вагонов ожидаются задержки 10 поездов
Задержки 10 пассажирских поездов дальнего следования ожидаются из-за схода грузовых вагонов в Архангельской области в результате обрушения пролета... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:06+0300
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ржд
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Задержки 10 пассажирских поездов дальнего следования ожидаются из-за схода грузовых вагонов в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено.
"В связи с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги ожидаются задержки 10 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Среди них поезда: № 310 Адлер – Воркута, № 22 Москва – Лабытнанги, № 98 Санкт-Петербург – Сыктывкар, № 376 Москва – Воркута, № 42 Москва – Воркута, № 311 Воркута – Новороссийск, № 41 Воркута – Москва, № 21 Лабытнанги – Москва, № 375 Воркута – Москва, № 97 Сыктывкар – Санкт-Петербург.
ФПК отмечает, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
"Перевозка пассажиров через барьерное место организована автотранспортом. После этого они продолжают поездку по своим маршрутам в поездах. Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием", - сообщает компания.
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бизнес, россия, москва, архангельская область, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
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В Архангельской области из-за схода вагонов ожидаются задержки 10 поездов
ФПК: из-за схода вагонов в Архангельской области ожидаются задержки 10 поездов
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Задержки 10 пассажирских поездов дальнего следования ожидаются из-за схода грузовых вагонов в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено.
"В связи с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги ожидаются задержки 10 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Среди них поезда: № 310 Адлер – Воркута, № 22 Москва – Лабытнанги, № 98 Санкт-Петербург – Сыктывкар, № 376 Москва – Воркута, № 42 Москва – Воркута, № 311 Воркута – Новороссийск, № 41 Воркута – Москва, № 21 Лабытнанги – Москва, № 375 Воркута – Москва, № 97 Сыктывкар – Санкт-Петербург.
ФПК отмечает, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
"Перевозка пассажиров через барьерное место организована автотранспортом. После этого они продолжают поездку по своим маршрутам в поездах. Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием", - сообщает компания.