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В аэропортах Апатитов и Мурманска сняли временные ограничения

В аэропортах Апатитов и Мурманска сняли временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Апатитов и Мурманска сняли временные ограничения

Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Апатитов и Мурманска, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:30+0300

2026-11-11T12:30+0300

2026-11-11T12:30+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Апатитов и Мурманска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Апатиты ("Хибины"), Мурманска. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, мурманск, росавиация