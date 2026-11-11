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"Аврора" приостановила до конца года авиарейсы из Владивостока в Приморье - 11.11.2026, ПРАЙМ
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"Аврора" приостановила до конца года авиарейсы из Владивостока в Приморье
"Аврора" приостановила до конца года авиарейсы из Владивостока в Приморье - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Аврора" приостановила до конца года авиарейсы из Владивостока в Приморье
Авиакомпания "Аврора" приостановила до конца года авиарейсы из Владивостока в другие населенные пункты Приморья, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T05:17+0300
2026-11-11T05:17+0300
бизнес
владивосток
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" приостановила до конца года авиарейсы из Владивостока в другие населенные пункты Приморья, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика. "С 1 ноября до конца декабря (приостановлены) по техническим причинам - в связи с закрытием посадочных площадок", - сказал собеседник, уточнив, что рейсы приостановлены по всем направлениям внутри Приморья. Ранее "Аврора" выполняла рейсы из Владивостока в Дальнегорск, Кавалерово, Терней, Амгу. Сейчас на сайте перевозчика указано, что рейсов в эти населенные пункты нет. В продаже есть несколько билетов только на 12 ноября в Кавалерово. РИА Новости пока не располагает официальным комментарием пресс-службы авиакомпании, аэропорта Владивостока и краевого минтранса.
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бизнес, владивосток, приморье
Бизнес, Владивосток, Приморье
05:17 11.11.2026
 
"Аврора" приостановила до конца года авиарейсы из Владивостока в Приморье

"Аврора" приостановила рейсы из Владивостока в другие населенные пункты Приморья

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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" приостановила до конца года авиарейсы из Владивостока в другие населенные пункты Приморья, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика.
"С 1 ноября до конца декабря (приостановлены) по техническим причинам - в связи с закрытием посадочных площадок", - сказал собеседник, уточнив, что рейсы приостановлены по всем направлениям внутри Приморья.
Ранее "Аврора" выполняла рейсы из Владивостока в Дальнегорск, Кавалерово, Терней, Амгу. Сейчас на сайте перевозчика указано, что рейсов в эти населенные пункты нет. В продаже есть несколько билетов только на 12 ноября в Кавалерово.
РИА Новости пока не располагает официальным комментарием пресс-службы авиакомпании, аэропорта Владивостока и краевого минтранса.
 
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