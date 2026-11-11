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Автобусы будут перевозить пассажиров поездов в Архангельской области
Автобусы будут перевозить пассажиров поездов в Архангельской области - 11.11.2026, ПРАЙМ
Автобусы будут перевозить пассажиров поездов в Архангельской области
Автобусы будут задействованы для перевозки пассажиров поездов в Архангельской области на период проведения восстановительных работ на месте обрушения пролета... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:09+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Автобусы будут задействованы для перевозки пассажиров поездов в Архангельской области на период проведения восстановительных работ на месте обрушения пролета моста, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь, и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. Ведутся восстановительные работы.
"В связи с перерывом в движении на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги перевозка пассажиров через барьерное место продолжает осуществляться автомобильным транспортом. Для этого задействовано 18 автобусов, которые курсируют между станциями Виледь и Сольвычегодск", - говорится в сообщении ФПК.
Таким образом, сегодня перевозятся пассажиры следующих поездов: № 41 Воркута – Москва, № 42 Москва – Воркута, № 375 Воркута – Москва, № 376 Москва – Воркута, № 93 Лабытнанги – Санкт-Петербург.
"Аналогичная схема перевозки будет действовать на период проведения восстановительных работ", - пишет ФПК.
Во вторник из-за происшествия было задержано 10 поездов. Большинство из них прибыли в пункты назначения. Остальные введены в график. Пассажиры поездов, задержанных в пути более чем четыре часа, обеспечены питанием. Всего было выдано более 3,3 тысячи наборов. Сотрудники поездных бригад оказывают необходимое содействие пассажирам.
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Автобусы будут перевозить пассажиров поездов в Архангельской области
ФПК: автобусы будут задействованы для перевозки пассажиров поездов в Архангельской области
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Автобусы будут задействованы для перевозки пассажиров поездов в Архангельской области на период проведения восстановительных работ на месте обрушения пролета моста, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь, и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. Ведутся восстановительные работы.
"В связи с перерывом в движении на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги перевозка пассажиров через барьерное место продолжает осуществляться автомобильным транспортом. Для этого задействовано 18 автобусов, которые курсируют между станциями Виледь и Сольвычегодск", - говорится в сообщении ФПК.
Таким образом, сегодня перевозятся пассажиры следующих поездов: № 41 Воркута – Москва, № 42 Москва – Воркута, № 375 Воркута – Москва, № 376 Москва – Воркута, № 93 Лабытнанги – Санкт-Петербург.
"Аналогичная схема перевозки будет действовать на период проведения восстановительных работ", - пишет ФПК.
Во вторник из-за происшествия было задержано 10 поездов. Большинство из них прибыли в пункты назначения. Остальные введены в график. Пассажиры поездов, задержанных в пути более чем четыре часа, обеспечены питанием. Всего было выдано более 3,3 тысячи наборов. Сотрудники поездных бригад оказывают необходимое содействие пассажирам.