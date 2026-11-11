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На каком "несрочном" ремонте авто, который советуют в сервисе, не экономят

На каком "несрочном" ремонте авто, который советуют в сервисе, не экономят - 11.11.2026, ПРАЙМ

На каком "несрочном" ремонте авто, который советуют в сервисе, не экономят

Владельцы автомобилей нередко экономят не только на обновлении автомобилей, но и на ремонте — делают лишь необходимый минимум и часто игнорируют работы из... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T03:03+0300

2026-11-11T03:03+0300

2026-11-11T03:03+0300

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Владельцы автомобилей нередко экономят не только на обновлении автомобилей, но и на ремонте — делают лишь необходимый минимум и часто игнорируют работы из рекомендованного сервисом списка. Однако такая экономия может обернуться поломкой, после которой придется вызывать эвакуатор, рассказал агентству "Прайм" руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Владимир Андреев."Больше всего вопросов вызывают работы, которые носят превентивный характер, то есть направлены на предотвращение неисправностей. Клиенты искренне не понимают: зачем тратить деньги, когда все и так работает? В последнее время, когда все экономят, сомнения звучат чаще. Мол, сломается, тогда и будем решать. Между тем, есть работы, от которых лучше не отказываться", — пояснил он.Первый пример — обслуживание тормозных механизмов. Многие ошибочно считают, что эта процедура автоматически входит в замену колодок, но это не так. Механизм на тормозном суппорте нужно частично разобрать, очистить от грязи, смазать строго там, где необходимо, и убедиться, что все детали перемещаются без заеданий.Если этого не делать, колодки и диски изнашиваются неравномерно, тормоза могут перегреваться даже без нажатия на педаль. Перегрев разрушает ступичный подшипник и резиновые уплотнения, а крайний случай — заклинивание диска на ходу или возгорание в колесной арке, где температура перегретого диска достигает 600 градусов.Опасна и затяжка с заменой дисков до предельного износа: из-за этого поршень может выпасть из суппорта, и тормоза откажут на ходу.Второй пример — сход-развал. Клиенты легко соглашаются на проверку углов установки колес после ремонта подвески, но профилактические проверки считают разводом. Между тем углы "убегают" даже при обычной эксплуатации: проверять их стоит хотя бы раз в год, а при больших пробегах — при каждой сезонной смене резины. Отрегулированные углы улучшают управляемость и обеспечивают равномерный износ шин, что полностью окупает процедуру. На автомобилях с независимой задней подвеской, а это почти все полноприводные кроссоверы, углы регулируются и спереди, и сзади.Третий пример — пыльники и чехлы, защищающие шаровые опоры, стойки амортизатора, рулевую рейку и шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы). Особое внимание автоэксперт призывает уделять пыльникам ШРУСов: через шарниры на колеса передается вся мощность двигателя, и единственное, что защищает металл и смазку от воды, песка и реагентов, — эластичный чехол.Шарнир с попавшей внутрь грязью разрушается не сразу, но со временем начинает трещать и вибрировать, а полное разрушение ведет к потере управляемости и ДТП. То же касается шаровой опоры: при ее разрушении у автомобиля буквально подламывается колесо вместе с частью подвески, заключил Андреев.

https://1prime.ru/20261105/rospotrebnadzor-874927838.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, общество , авто, техобслуживание